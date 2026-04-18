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Irán reimpone un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz por el bloqueo de EEUU

Teherán revierte la reapertura del paso estratégico y advierte de que mantendrá las restricciones mientras continúe el bloqueo estadounidense sobre sus puertos.

Imagen de archivo de petroleros cruzando el Estrecho de Ormuz.

Imagen de archivo de petroleros cruzando el Estrecho de Ormuz. EFE

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Paula V. Sisó
Publicado:

Irán ha vuelto a imponer un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz, en lo que supone un nuevo cierre de facto del estratégico paso marítimo, apenas un día después de haber anunciado su reapertura.

El portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, ha afirmado en un comunicado recogido por la agencia Tasnim que "el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas".

Zolfagari ha señalado que Irán había permitido antes el paso "limitado y gestionado" de algunos buques petroleros y comerciales como "gesto de buena fe" en el marco de las negociaciones, pero ha añadido que ha decidido revertir esa medida por la continuidad del bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes, que ha calificado como un incumplimiento reiterado de Washington.

"Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso", ha advertido.

Seis semanas de bloqueo

El anuncio se produce cuando se cumplen siete semanas desde el cierre del Estrecho y en un momento de máxima tensión por la amenaza iraní de minar la zona, por donde transita en torno al 20% del petróleo mundial. También coincide con el mensaje lanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que el bloqueo "permanecerá en plena vigencia" hasta que Teherán alcance un acuerdo con Washington, incluido sobre su programa nuclear.

Horas antes, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió en la red X de que el estrecho de Ormuz "no permanecerá abierto" si continúa el bloqueo estadounidense. Denunció además "afirmaciones falsas" de Trump sobre el paso marítimo y sobre las negociaciones con la República Islámica.

"Con estas mentiras no ganaron la guerra y, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones", sostuvo Qalibaf, que encabezó la delegación iraní en la reunión mantenida el sábado pasado con Estados Unidos en Islamabad.

Trump dijo anoche en un discurso en Arizona que el estrecho está "completamente abierto" para el comercio y planteó incluso la posibilidad de entrar en Irán para extraer uranio enriquecido con excavadoras, una idea que fue rechazada por el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, quien aseguró en la televisión estatal que el uranio no saldrá del país.

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