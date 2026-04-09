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España confirma que reabrirá su embajada en Teherán tras el alto el fuego de EEUU e Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado la reapertura de la embajada de España en Teherán y la vuelta del embajador.

España confirma que reabrirá su embajada en Teherán tras el alto el fuego de EEUU e Irán

España confirma que reabrirá su embajada en Teherán tras el alto el fuego de EEUU e Irán | Europa Press

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Manuel Pinardo
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Tras el paréntesis de alto el fuego que ha acordado EEUU e Irán, España ha anunciado que reabrirá de forma inmediata la embajada en Teherán.José ManuelAlbares ha comunicado al embajador Antonio Sánchez-Benedito que regrese a la capital iraní y reabra la embajada.

El cierre se produjo el 7 de marzo por motivo de los bombardeos de EEUU e Israel que empezaron el 28 de febrero. El titular de Exteriores ha dicho que habló ayer con su homólogo iraní para trasladarle el apoyo de España a la mediación de Pakistán.

Respuesta de Israel

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha dicho en redes sociales que esta reapertura es una "desgracia eterna".

"El régimen terrorista iraní reanuda las ejecuciones de sus ciudadanos, manifestantes y opositores políticos. España reabre su embajada en Teherán. De la mano. Sin pudor", ha escrito. Saar se ha posicionado en numerosas ocasiones en contra del Gobierno español en el último mes por su posición de no participación en la guerra con Irán o sus denuncias de la invasión del sur del Líbano.

Albares lo celebra

Albares ha celebrado que la Comisión comparta la posición de la mayoría de la sociedad española, "a favor del orden de paz, de la ley y la cooperación ante la fuerza y la confrontación".

También se ha pronunciado sobre PP y Vox y ha dicho que está seguro de que sus votantes estarán de acuerdo con la decisión. Ha recalcado que España tiene "una política exterior con voz e identidad propia".

Apoyo a Irán

El titular de Exteriores confirmó que habló ayer miércoles con su homólogo iraní para trasladarle el apoyo de España a la mediación de Pakistán, y pedirle que se involucre "decididamente" en consolidar el alto el fuego.

Le ha solicitado que "ejerza toda la influencia sobre los distintos grupos chiitas de la región para que también detengan los ataques", y que se garantice "lo antes posible" el paso libre y seguro de cualquier barco de cualquier nacionalidad por el estrecho de Ormuz.

Pólitica clara

Albares ha explicado que la política exterior de España tiene tres objetivos claros: cesar los bombardeos sobre Irán y que el alto el fuego incluya a Líbano, que Irán pare sus ataques sobre los países del Golfo, así como los lanzados por los grupos aliados no estatales de la región, y la reapertura del estrecho de Ormuz "sin distinción alguna".

El ministro de Asuntos Exteriores también ha cargado contra Israel por mantener su ofensiva aérea y la invasión terrestre en Líbano contra Hezbolá.

"Ayer vimos cómo Israel, haciendo caso omiso del alto el fuego y violando el derecho internacional, lanzó cientos de bombas sobre Líbano", ha denunciado, unos bombardeos que causaron la muerte de 250 personas.

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