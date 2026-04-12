GUERRA EN IRÁN
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EEUU e Irán terminan sin acuerdo su reunión en Islamabad
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Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán celebradas en Islamabad, capital de Pakistán, han finalizado sin acuerdo tras haber estado 21 horas intentando alcanzar un consenso.
El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, ha explicado que, aunque ha habido diálogo y algunos avances, no "se ha logrado un consenso en los temas clave". Antes de marcharse, la delegación de Washington ha dejado una última propuesta que ahora deberá evaluar Irán.
El principal desacuerdo gira en torno al programa nuclear iraní. Estados Unidos exige garantías de que Irán no desarrollará armas nucleares en el futuro, mientras que Teherán se niega a asumir ese compromiso y defiende su derecho a un uso pacífico de la energía nuclear.
Un entendimiento insuficiente
Desde el lado iraní, se ha criticado la postura estadounidense, calificando algunas de sus exigencias como excesivas. Aun así, han reconocido que ha habido "cierto entendimiento" en aspectos secundarios, aunque insuficiente para cerrar un acuerdo.
Las conversaciones, mediadas por Pakistán, eran especialmente importantes porque suponían el contacto más relevante entre ambos países en décadas. Sin embargo, su fracaso mantiene la tensión en la región y deja en el aire la posibilidad de nuevos encuentros.
Por ahora, no hay fecha prevista para retomar el diálogo, aunque ambas partes no han cerrado completamente la puerta a seguir negociando.
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump: 2Me da igual llegar a un acuerdo o no"
Varias horas antes de que las delegaciones de EE.UU. e Irán terminasen las negociaciones sin acuerdo, Donald Trump aseguró desde el jardín de la Casa Blanca: "Me da igual llegar a un acuerdo o no (…). Hemos ganado pase lo que pase. Hemos ganado". También añadió que "han estado reunidos muchas horas. Veremos lo que pasa. Puede que haya un acuerdo. Puede que no. No importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, hemos ganado".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán asegura que la situación en el estrecho de Ormuz no cambiará
Irán ha asegurado este domingo que la situación en el estrecho de Ormuz no cambiará, a no ser que Estado Unidos acepte "un acuerdo razonable".
"Irán no tiene prisa, y a menos que EE.UU. acepte un acuerdo razonable, no habrá cambios en la situación del estrecho de Ormuz", aseguró la fuente, que señaló que hasta el momento "no se ha fijado fecha ni lugar para una posible próxima ronda de conversaciones", ha indicado una fuente iraní a la agencia Mehr.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EEUU se va de Islamabad sin un acuerdo con Irán
Tras la reunión mantenida en Islamabad, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D.Vance, ha reconocido: "Hemos mantenido varias conversaciones sustanciales con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo. Y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Pakistán pide a ambas partes que sigan con el alto el fuego
Este domingo, la mediadora Pakistán ha dado por concluidas las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que han durado más de 21 horas, y ha pedido a ambas partes que sigan cumpliendo con su compromiso con el alto el fuego.
"Esperamos que ambas partes mantengan un espíritu positivo para lograr una paz duradera y la prosperidad para toda la región y más allá. Es imperativo que las partes sigan cumpliendo su compromiso con el alto el fuego", ha reconocido Ishaq Dar.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo
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