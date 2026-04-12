Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EEUU e Irán terminan sin acuerdo su reunión en Islamabad

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán celebradas en Islamabad, capital de Pakistán, han finalizado sin acuerdo tras haber estado 21 horas intentando alcanzar un consenso.

El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, ha explicado que, aunque ha habido diálogo y algunos avances, no "se ha logrado un consenso en los temas clave". Antes de marcharse, la delegación de Washington ha dejado una última propuesta que ahora deberá evaluar Irán.

El principal desacuerdo gira en torno al programa nuclear iraní. Estados Unidos exige garantías de que Irán no desarrollará armas nucleares en el futuro, mientras que Teherán se niega a asumir ese compromiso y defiende su derecho a un uso pacífico de la energía nuclear.

Un entendimiento insuficiente

Desde el lado iraní, se ha criticado la postura estadounidense, calificando algunas de sus exigencias como excesivas. Aun así, han reconocido que ha habido "cierto entendimiento" en aspectos secundarios, aunque insuficiente para cerrar un acuerdo.

Las conversaciones, mediadas por Pakistán, eran especialmente importantes porque suponían el contacto más relevante entre ambos países en décadas. Sin embargo, su fracaso mantiene la tensión en la región y deja en el aire la posibilidad de nuevos encuentros.

Por ahora, no hay fecha prevista para retomar el diálogo, aunque ambas partes no han cerrado completamente la puerta a seguir negociando.

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