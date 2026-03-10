Un medio iraní publica las fotos de los niños asesinados en el ataque a una escuela y anima a Trump a "mirarles a los ojos"

Más de una semana después del ataque contra una escuela infantil de Minab, en el que fallecieron 175 personas, la mayoría de ellas menores, el periódico iraní 'Tehran Times' ha publicado en la portada de su edición en papel la foto de los niños y niñas asesinados en el bombardeo. "Trump, mírales a los ojos", titula la página.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado caer su inocencia ante el ataque, que tuvo lugar durante la primera jornada de bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. El mandatario republicano estadounidense ha declarado que el misil Tomahawk que se empleó, no necesariamente debe proceder del Ejército de EEUU, sino que fue disparado por un tercer país o incluso por las propias fuerzas iraníes.

"En mi opinión, basándome en lo que he visto, eso lo hizo Irán, son muy poco precisos con sus municiones", expresó a los medios el mandatario norteamericano a bordo del Air Force One. Pete Hegseth, el Secretario de Defensa de EEUU, que viajaba al lado ante estas declaraciones, añadió: "El único bando que va a por civiles es Irán". A lo que el periódico que publica las fotografías de los niños responde que "esas palabras contrastan marcadamente con la reticencia previa de la Casa Blanca a negar rotundamente su implicación" y menciona el agravamiento que esto supone para las "implicaciones éticas y legales del ataque".

Misiles Tomahawk

Los Tomahawk son misiles de crucero desarrollados en Estados Unidos y utilizados, sobre todo, por la Armada estadounidense. Solo un reducido grupo de aliados muy estrechos de Washington dispone de ellos en sus arsenales, como Reino Unido, Australia, Japón y Países Bajos. Hasta la fecha no existe ninguna evidencia que confirme que Irán cuente con este tipo de armamento, tal y como Trump señala en sus acusaciones sobre el ataque a la escuela de Minab.

"El hecho es que los Tomahawk son muy comunes. Se vende a otros países, pero estamos investigándolo”, añadía Trump insistiendo en que la Casa Blanca trata de aclarar el origen exacto del misil.

Las publicaciones del 'Tehran Times'

'Tehran Times', en sus páginas, cita las investigaciones publicadas por otros ocho medios de comunicación extranjeros: CNN, Reuters, 'The Wall Street Journal' o 'Middle East Eye', entre ellos. El medio iraní afirma de forma independiente la "cada vez mayor posible autoría" de Estados Unidos en el bombardeo.

Un ejemplo de las informaciones recabadas por el periódico de Teherán son las referencias de 'The New York Times', que apuntan que la escuela resultó dañada tras un ataque de precisión que se llevó a cabo al mismo tiempo que los bombardeos contra una base naval cercana operada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. A esto y tras analizar las imágenes, el medio relaciona el ataque con los bombardeos que las fuerzas estadounidenses lanzaron contra objetivos navales cercanos al estrecho de Ormuz.

Por la acumulación de “evidencias sólidas” en contra de Estados Unidos, que reseña 'Tehran Times', el periódico trata de demostrar que el país norteamericano fue al menos cómplice en la letal ofensiva sobre el centro educativo de Minab.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.