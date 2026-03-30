Polémica en Semana Santa
Benjamín Netanyahu rectifica y ahora sí permite oficiar misa en el Santo Sepulcro al cardenal latino Pierbattista Pizzaballa
"He dado instrucciones a las autoridades competentes para que se le conceda al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén", dijo Netanyahu en sus redes sociales.
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Ahora sí, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa podrá celebrar los servicios religiosos en el Santo Sepulcro. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, rectificó y revocó la prohibición de entrada al Santo Sepulcro a la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa.
"He dado instrucciones a las autoridades competentes para que se le conceda al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén", dijo Netanyahu en X en un nuevo comunicado. Defendió su veto a la basílica por motivos de "seguridad".
Pizzaballa quiso oficiar durante el Domingo de Ramos una bendición y misa privada, con tan solo otras tres personas, en la Basílica del Santo Sepulcro, pero la Policía israelí se lo impidió, pese a estar respetando las restricciones por seguridad que limitan el aforo a 50 personas debido a la guerra con Irán. Este veto levantó la polémica y la reacción internacional no se hizo esperar. Líderes de Italia, Francia, Hungría, España o Portugal condenaron la decisión israelí. Las críticas llegaron también desde Estados Unidos, el propio embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee señaló que "las iglesias, sinagogas y mezquitas de Jerusalén cumplen con la restricción de 50 personas o menos. Resulta difícil comprender o justificar que se le impida al Patriarca entrar a la iglesia el Domingo de Ramos para una ceremonia privada".
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