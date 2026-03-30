Benjamín Netanyahu rectifica y ahora sí permite oficiar misa en el Santo Sepulcro al cardenal latino Pierbattista Pizzaballa

Ahora sí, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa podrá celebrar los servicios religiosos en el Santo Sepulcro. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, rectificó y revocó la prohibición de entrada al Santo Sepulcro a la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa.

"He dado instrucciones a las autoridades competentes para que se le conceda al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén", dijo Netanyahu en X en un nuevo comunicado. Defendió su veto a la basílica por motivos de "seguridad".

Pizzaballa quiso oficiar durante el Domingo de Ramos una bendición y misa privada, con tan solo otras tres personas, en la Basílica del Santo Sepulcro, pero la Policía israelí se lo impidió, pese a estar respetando las restricciones por seguridad que limitan el aforo a 50 personas debido a la guerra con Irán. Este veto levantó la polémica y la reacción internacional no se hizo esperar. Líderes de Italia, Francia, Hungría, España o Portugal condenaron la decisión israelí. Las críticas llegaron también desde Estados Unidos, el propio embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee señaló que "las iglesias, sinagogas y mezquitas de Jerusalén cumplen con la restricción de 50 personas o menos. Resulta difícil comprender o justificar que se le impida al Patriarca entrar a la iglesia el Domingo de Ramos para una ceremonia privada".

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