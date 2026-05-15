EEUU asegura que Israel y Líbano han pactado prolongar 45 días el alto el fuego

45 días más de alto el fuego han sido el resultado de las negociaciones entre los representantes de Israel y Líbano durante su encuentro en Washington, el pasado 16 de abril. Lo ha confirmado el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ejerce como país mediador en las negociaciones de paz que ya han marcado una nueva ronda para los próximos 2 y 3 de junio.

A fin de frenar los ataques entre el Ejército israelí y la milicia chií Hezbolá que dieron comienzo el pasado 2 de marzo, "el cese de hostilidades se prorrogará 45 días para permitir que se sigan realizando avances", ha anunciado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en sus redes sociales.

En junio será la cuarta vez que las delegaciones de ambos países se vean cara a cara. No obstante, el próximo 29 de mayo han prevista un encuentro militar en el Pentágono.

"Esperamos que estas conversaciones promuevan una paz duradera entre ambos países, el pleno reconocimiento de su soberanía e integridad territorial, y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera común", ha añadido Pigott en el mensaje.

A pesar de los continuos ataques en suelo libanés, Beirut y Tel Aviv han decidido prolongar un alto el fuego que llegaba a su fin este mismo viernes tras dos días de conversaciones.

El embajador en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y el viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin, han liderado la delegación israelí. Por su parte, la libanesa ha estado formada por su embajadora en Estados Unidos, Nada Hamadeh, y su enviado especial Simon Karam. Del lado de Estados Unidos, ha acudido el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham; su embajador en Israel, Mike Huckabee; así como el embajador en el Líbano, Michel Issa.

Pese al acuerdo, Israel no ha dejado de bombardear territorio libanés aumentando la cifras de fallecidos a casi 3.000 personas. Este viernes las cifras han alcanzado los 2.951 fallecidos y los 8.988 los heridos.

Mientras tanto, ambos países han marcado sus requisitos para hacer definitiva la tregua. Líbano exige a Israel la retirada de sus tropas de la zona; Israel, el desarme de Hezbolá.

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