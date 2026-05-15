Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Oriente Medio

EEUU asegura que Israel y Líbano han pactado prolongar 45 días el alto el fuego

Según Estados Unidos, Israel y Líbano han acordado extender su frágil alto el fuego durante 45 días más mientras los ataques siguen aumentando el número de muertos.

Beirut, Líbano, tras los ataques de Israel.

EEUU asegura que Israel y Líbano han pactado prolongar 45 días el alto el fuego | Europa Press

Publicidad

María Sáez
Publicado:

45 días más de alto el fuego han sido el resultado de las negociaciones entre los representantes de Israel y Líbano durante su encuentro en Washington, el pasado 16 de abril. Lo ha confirmado el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ejerce como país mediador en las negociaciones de paz que ya han marcado una nueva ronda para los próximos 2 y 3 de junio.

A fin de frenar los ataques entre el Ejército israelí y la milicia chií Hezbolá que dieron comienzo el pasado 2 de marzo, "el cese de hostilidades se prorrogará 45 días para permitir que se sigan realizando avances", ha anunciado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en sus redes sociales.

En junio será la cuarta vez que las delegaciones de ambos países se vean cara a cara. No obstante, el próximo 29 de mayo han prevista un encuentro militar en el Pentágono.

"Esperamos que estas conversaciones promuevan una paz duradera entre ambos países, el pleno reconocimiento de su soberanía e integridad territorial, y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera común", ha añadido Pigott en el mensaje.

A pesar de los continuos ataques en suelo libanés, Beirut y Tel Aviv han decidido prolongar un alto el fuego que llegaba a su fin este mismo viernes tras dos días de conversaciones.

El embajador en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y el viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin, han liderado la delegación israelí. Por su parte, la libanesa ha estado formada por su embajadora en Estados Unidos, Nada Hamadeh, y su enviado especial Simon Karam. Del lado de Estados Unidos, ha acudido el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham; su embajador en Israel, Mike Huckabee; así como el embajador en el Líbano, Michel Issa.

Pese al acuerdo, Israel no ha dejado de bombardear territorio libanés aumentando la cifras de fallecidos a casi 3.000 personas. Este viernes las cifras han alcanzado los 2.951 fallecidos y los 8.988 los heridos.

Mientras tanto, ambos países han marcado sus requisitos para hacer definitiva la tregua. Líbano exige a Israel la retirada de sus tropas de la zona; Israel, el desarme de Hezbolá.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Ingresada de urgencia la reina Margarita de Dinamarca tras sufrir un infarto

La reina Margarita de Dinamarca

Publicidad

Mundo

Beirut, Líbano, tras los ataques de Israel.

EEUU asegura que Israel y Líbano han pactado prolongar 45 días el alto el fuego

Roedores

Crece la preocupación en Taiwán por la presencia de ratas en centros comerciales

Una cama de hospital, el crucero MV Hondius y una barra de bar

Un hombre rompe la cuarentena por hantavirus y es sorprendido en un bar de Italia tras viajar en el avión con una de las fallecidas

Trump y Xi Jinping
Cumbre EEUU China

Trump se muestra adulador ante Xi Jinping en un encuentro marcado por la cordialidad

Ormuz y la encrucijada energética global
Estrecho de Ormuz

Ormuz y la encrucijada energética global en '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias

EINDHOVEN, May 12, 2026 -- An ambulance waits outside the terminal at Eindhoven Air Base, the Netherlands, on May 12, 2026. The last two evacuation flights carrying passengers and crew from the hantavirus-hit cruise MV Hondius landed at Eindhoven Air Base in the Netherlands on Tuesday.,Image: 1098240473, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Shao Haijun / Xinhua News / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the i...
Hantavirus

El brote de hantavirus del crucero Hondius activa cuarentenas y alertas sanitarias en cuatro países

Australia, Estados Unidos, Argentina y Países Bajos intensifican las medidas de vigilancia y control tras el brote mortal del crucero MV Hondius. Decenas de pasajeros permanecen bajo seguimiento médico mientras el barco se dirige a Róterdam para ser desinfectado.

Mexico's President Claudia Sheinbaum Pardo speaks during a briefing on the security report. at the National Palace. on May 12, 2026 in Mexico City, Mexico.,Image: 1098350498, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Carlos Santiago / Zuma Press / Europa PressEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.Carlos Santiago / ...
MÉXICO

Sheinbaum responde a Ayuso y le anima a "pasar más tiempo de vacaciones" en México: "Yo creo que aprendería mucho"

La presidenta mexicana ha aprovechado las duras críticas de Ayuso tras la visita para ensalzar la riqueza cultural de su país e ironizar sobre las "vacaciones" que pasó la líder madrileña.

Donald Trump y Xi Jinping

Trump cierra su viaje a Pekín con nuevos "acuerdos comerciales fantásticos" y con una visión "similar" a la de Xi Jimping sobre cómo acabar la guerra con Irán

Las autoridades de Cuba reciben al director de la CIA en La Habana

El director de la CIA se reúne en La Habana con altos funcionarios del gobierno cubano

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación es “crítica”, con apagones en La Habana que superan las 22 horas.

Cuba se queda sin combustible para generar electricidad ante el bloqueo de EE.UU.

Publicidad