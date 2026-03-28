Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán recluta a menores de 12 años para hacer tareas de vigilancia en Teherán

Se cumple un mes desde que estalló la guerra en Oriente Medio, un conflicto que, lejos de estabilizarse, se ha ido extendiendo y complicando con el paso de las semanas. Lo que comenzó como una confrontación directa entre Israel e Irán, ha evolucionado hacia un escenario más amplio, con la participación indirecta de otros países y grupos armados.

Durante este primer mes, los ataques con misiles y bombardeos han sido constantes. Ambas partes han golpeado objetivos estratégicos, mientras aumenta la preocupación internacional por las consecuencias humanitarias, y el riesgo de que el conflicto se descontrole aún más.

Últimos ataques y expansión del conflicto

En las últimas horas, la situación ha dado un nuevo giro. Israel ha interceptado un misil lanzado desde Yemen, lo que apunta a una posible implicación más directa de los hutíes, un grupo respaldado por Irán. Este movimiento abre la puerta a un nuevo frente en el sur y eleva la tensión en toda la región.

Además, un ataque reciente contra una base militar en Arabia Saudí utilizada por Estados Unidos ha dejado 12 soldados heridos y daños en aeronaves, reflejando cómo los enfrentamientos se están extendiendo más allá de los principales países implicados.

A pesar de la escalada, continúan los intentos diplomáticos. Estados Unidos ha expresado su intención de mantener conversaciones con Irán en los próximos días, en un intento de frenar la violencia y evitar una guerra a gran escala.

Por ahora, el conflicto sigue en una fase incierta, con nuevos actores entrando en juego y un riesgo creciente de que la guerra se amplíe aún más en las próximas semanas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.