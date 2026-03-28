GUERRA EN IRÁN
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán recluta a menores de 12 años para hacer tareas de vigilancia en Teherán
Sigue en directo la última hora sobre el conflicto en Oriente Medio.
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Se cumple un mes desde que estalló la guerra en Oriente Medio, un conflicto que, lejos de estabilizarse, se ha ido extendiendo y complicando con el paso de las semanas. Lo que comenzó como una confrontación directa entre Israel e Irán, ha evolucionado hacia un escenario más amplio, con la participación indirecta de otros países y grupos armados.
Durante este primer mes, los ataques con misiles y bombardeos han sido constantes. Ambas partes han golpeado objetivos estratégicos, mientras aumenta la preocupación internacional por las consecuencias humanitarias, y el riesgo de que el conflicto se descontrole aún más.
Últimos ataques y expansión del conflicto
En las últimas horas, la situación ha dado un nuevo giro. Israel ha interceptado un misil lanzado desde Yemen, lo que apunta a una posible implicación más directa de los hutíes, un grupo respaldado por Irán. Este movimiento abre la puerta a un nuevo frente en el sur y eleva la tensión en toda la región.
Además, un ataque reciente contra una base militar en Arabia Saudí utilizada por Estados Unidos ha dejado 12 soldados heridos y daños en aeronaves, reflejando cómo los enfrentamientos se están extendiendo más allá de los principales países implicados.
A pesar de la escalada, continúan los intentos diplomáticos. Estados Unidos ha expresado su intención de mantener conversaciones con Irán en los próximos días, en un intento de frenar la violencia y evitar una guerra a gran escala.
Por ahora, el conflicto sigue en una fase incierta, con nuevos actores entrando en juego y un riesgo creciente de que la guerra se amplíe aún más en las próximas semanas.
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Zelenski y Mohamed bin Zayed Al Nahayan llegan a un acuerdo de cooperación
Zelenski y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, acordaron este sábado en Abu Dabi, cooperar en los ámbitos de seguridad y defensa. "Agradezco la reunión y la disposición a trabajar juntos. Acordamos cooperar en materia de seguridad y defensa. Nuestros equipos ultimarán los detalles", escribió Zelenski en su cuenta de X.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Conversación telefónica entre Irán y Pakistán
Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, ha mantenido una conversación telefónica durante una hora con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Sharif, en un mensaje publicado en su cuenta de X, ha afirmado que ha informado a Pezeshkian sobre las gestiones diplomáticas que Pakistán está llevando a cabo, incluyendo el diálogo con Estados Unidos y los estados del Golfo para facilitar la desescalada.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Donald Trump: "En la guerra siempre hay sorpresas. Pueden ser desagradables"
El presidente de Estados Unidos continúa haciendo una serie de declaraciones que generan una polémica global. Se ha pronunciado sobre la OTAN, sobre Cuba y sobre el accidente del golfista Tiger Woods. Para algunos analistas, al igual que otros presidentes anteriores, Trump ha caído en la trampa: La ilusión de una operación militar rápida que termine con un cambio de régimen.
Donald Trump ha atacado a la OTAN diciendo que "no estaba ahí, Gastábamos cientos de miles de millones de dólares al año en la OTAN. ¿Pero ahora por qué íbamos a estar ahí para ellos si ellos no están ahí para nosotros?", mientras que sobre la guerra ha manifestado lo siguiente: "En la guerra siempre hay sorpresas. Pueden ser desagradables. Se pierden guerras que deberían ganarse. Así que siempre es arriesgado".
Sin embargo, Estados Unidos sigue haciendo hincapié en que sus conversaciones con Irán avanzan, donde el presidente afirma: "Estamos aplastando a Irán en este preciso momento". Y sigue con mensajes contradictorios donde afirma que "están suplicando llegar a un acuerdo".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Diez muertos en el sur de Líbano
Cinco agricultores y cinco sanitarios han muerto en ataques israelíes ocurridos durante las últimas horas en el sur de Líbano. Los cinco sanitarios han fallecido a causa de un ataque de Israel contra una ambulancia en Zoutar Sharqui (Nabatiyé). Mientras, los cinco agricultores sirios murieron en un bombardeo sobre la ciudad de Al Haniya, en el que se incluyen ocho heridos.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump amenaza a Cuba
Donald Trump ha advertido este viernes que "Cuba es la siguiente", en plena guerra de Irán. El presidente amenaza de manera constante al país para que se fuercen a cambiar de sistema político. "Construí este gran Ejército y dije 'no tendremos que usarlo nunca', pero a veces hay que usarlo. Y Cuba es la siguiente", ha amenazado Trump, en una comparecencia en Miami.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Ataques entre Israel e Irán
En estas últimas 24 horas, las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado varios ataques contra distintas infraestructuras del régimen iraní en tres zonas del país. Además de los ataques a complejos nucleares de Arak y Yazd, Israel ha atacado instalaciones para la producción de armas y de componentes para misiles balísticos y misiles antiaéreos.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Rusia evacúa a su personal de la central nuclear iraní de Bushehr
Este viernes, la central nuclear iraní de Bushehr ha sido atacada por tercera vez y Rusia ha evacuado a su operarios. El ataque ha sido por parte de EE.UU, e Israel, según informó la embajada rusa en Armenia. "El 27 de marzo, gracias al trabajo coordinado de los diplomáticos rusos y representantes armenios, otros 164 empleados de la corporación Rosatom (…) volvieron a su patria", señalaron en un comunicado.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Cinco heridos en un incendio en una zona comercial de Abu Dabi
En la mañana de este sábado , al menos cinco personas han resultado heridas a causa de un incendio en una zona comercial de Abu Dabi (capital de Emiratos Árabes). Fue provocado por los restos de un misil en medio de los ataques iraníes contra varios países del Golfo.
"Las autoridades confirman que cinco personas de nacionalidad india han sufrido lesiones de moderadas a leves por el incidente", ha informado la oficina de medios de Abu Dabi este sábado.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán afirma haber atacado un buque de apoyo militar de EEUU
La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que atacó durante la madrugada de este sábado un boque de apoyo militar de EE.UU. cerca del puerto de Omán.
El portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya dijo que el buque estaba a "una distancia considerable", en una nota recogida por la agencia de noticias Tasnim.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Pezeshkian amenaza a los países del golfo
El presidente de Irán ha advertido a los países próximos a Oriente Próximo de que no apoyen a EE.UU. e Israel en la guerra si quieren mantener su "desarrollo y seguridad". También, ha insistido en que su país no lanza ataques preventivos, pero si que responderá si sufre ataques a sus infraestructuras o intereses económicos.
Se ha pronunciado en su cuenta de X después de conocerse que ha mantenido una conversación sobre el conflicto con el Gobierno de Pakistán: "Irán no lleva a cabo ataques preventivos, pero responderemos fuertemente si nuestra infraestructura o nuestros centros económicos son atacados".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Beirut denuncia a Israel por "crímenes de guerra"
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Sanidad de Líbano ha denunciado un ataque aéreo contra una ambulancia en Kfat Tibnit, en el sur de Líbano. En un comunicado, el Ministerio apunta que el bombardeo ha causado la muerte de un paramédico y ha dejado 4 heridos.
Con esta víctima ya son 42 los trabajadores sanitarios que el Ejército de Israel ha matado en Líbano y herido a otros 119. Este viernes, el Ministerio de Sanidad registraba un total de 132 ataques contra equipos de emergencia o centros y vehículos médicos.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Visita oficial a Pakistán en plena guerra de Irán
Entre el 29 y 30 de marzo, los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto realizarán una visita oficial a Pakistán. El motivo será hablar sobre la escalada bélica en Oriente Medio, según informço el Goberno paquistaní.
El Ministerio de Asuntos Exteriores explicó que el viaje se produce a través de una invitación por parte del viceprimer ministro y canciller paquistaní, Ishaq Dar.
La delegación está formada por el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud (Arabia Saudí), Hakan Fidan (Turquía) y Badr Abdelatty (Egipto).
"Pakistán valora enormemente sus relaciones con los países hermanos" y esta visita "proporcionará una oportunidad para fortalecer aún más la cooperación y coordinación de Pakistán con estos países en áreas multifacéticas de interés mutuo", según la nota oficial.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel mata a dos miembros de la Unidad de Comunicaciones de Hizbulá en el Líbano
El pasado viernes, la aviación israelí mató a dos miembros de la Unidad de Comunicaciones de Hizbulá en ataques contra Beirut.
"Ayer (viernes), las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) llevaron a cabo un ataque de precisión en Beirut y eliminaron a Ayub Huseín Yaacub, un alto cargo en la Unidad de Comunicaciones de Hizbulá", informa el comunicado castrense.
En uno de los ataques también murió el miembro de la unidad, Yaser Mohamed Mubarak, quien "simultáneamente tenía una posición en la unidad de cohetes de Hizbulá", añade el Ejército.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | EEUU e Israel bombardean una universidad en Teherán
Durante la madrugada de este sábado, la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán ha sido bombardeada por EE.UU. e Israel. No se han registrado víctimas mortales, pero sí daños materiales, según informó la Universidad.
En un comunicado difundido por el Departamento de relaciones públicas del centro, han informado que el bombardeo causó daños en las instalaciones del centro y "generó pánico entre los residentes de las zonas cercanas, incluidas áreas residenciales y comerciales, así como entre los pacientes del hospital próximo a la universidad". También añadieron que "La Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán condena enérgicamente el ataque contra centros científicos y universitarios, al considerarlo contrario a los principios humanos y a las leyes internacionales".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Tailandia llega a un acuerdo con Irán
Anutin Charnvirakul, primer ministro de Tailandia, ha comunicado este sábado, que su gobierno llegó a un acuerdo con Irán la navegación de los petroleros tailandeses por el estrecho de Ormuz.
El primer ministro dijo lo siguiente en una rueda de prensa: "Recientemente, las negociaciones exitosas con Irán han permitido que los petroleros tailandeses transiten con seguridad por el estrecho de Ormuz, lo que ha aliviado las preocupaciones sobre el suministro de crudo y ha agilizado la entrega de petróleo a Tailandia".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Yemen entra en guerra y ataca Israel
Los hutíes de Yemen lanzan misiles contra el sur de Israel, explicando que esta es la primera fase de intervención militar para apoyar a Teherán y grupos aliados en Oriente Medio. La entrada de Yemen ocurre este sábado, 28 de marzo, donde se cumple un mes de la guerra de Irán.
Los hutíes son uno de los componentes más importantes del llamado "eje de la resistencia" de grupos aliados a Irán. En una declaración en video difundida en X, su portavoz, Yahya Saree, afirmó el ataque contra objetivos militares israelíes.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El aeropuerto internacional de Kuwait es atacado por drones
La autoridad de la avión civil de Kuwait informa de varios ataques contra el aeropuerto. Según informan, no se han registrado heridos, pero si varios "daños significativos" a los sistemas de radar del aeródromo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Tailandia acuerda con Irán la navegación de sus petroleros por el Estrecho de Ormuz
El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, ha afirmado que su gobierno ha llegado a un acuerdo con Irán para que los petroleros tailandeses puedan navegar por el Estrecho de Ormuz: "Recientemente, las negociaciones exitosas con Irán han permitido que los petroleros tailandeses transiten con seguridad por el estrecho de Ormuz, lo que ha aliviado las preocupaciones sobre el suministro de crudo y ha agilizado la entrega de petróleo a Tailandia", ha reconocido este sábado en una rueda de prensa.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel asegura haber interceptado el primer misil lanzado desde Yemen
Este sábado Israel ha interceptado un misil disparado desde Yemen, siendo la primera vez que recibe fuego desde ese país desde que comenzó la Guerra en Oriente Medio hace justo un mes. Crece así la preocupación por la posible entrada de los hutíes, respaldados por Irán, en el conflicto.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la última hora en la guerra en Irán.
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