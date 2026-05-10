La prensa internacional se hace eco del desembarco de los españoles del crucero con hantavirus en Tenerife

El desembarco en Tenerife de los primeros pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha tenido repercusión en medios internacionales como Reuters, 'The Washington Post', 'The Guardian', Al Jazeera y 'New York Post', que han recogido la llegada del buque a Canarias y el operativo de evacuación y repatriación de sus ocupantes.

Reuters ha informado del inicio del desembarco de los pasajeros españoles y de que los ocupantes del barco son considerados contactos de alto riesgo como medida de precaución. 'The Washington Post' ha seguido la llegada del Hondius a Tenerife y la evacuación de sus más de 140 ocupantes, mientras que 'The Guardian' ha destacado que la operación comenzó con los ciudadanos españoles. Al Jazeera y 'New York Post' también han recogido la llegada del crucero a Canarias y los planes de repatriación de pasajeros de distintas nacionalidades.

En las primeras imágenes del operativo se aprecia a los evacuados con chubasqueros azules, mascarillas y bolsas blancas con sus pertenencias. Desde allí, los pasajeros han subido a un autobús de la Unidad Militar de Emergencias (UME), encargado de trasladarlos hasta el aeropuerto de Tenerife Sur.

Un protocolo similar al del ébola y al covid-19

El protocolo de seguridad que se seguirá en el Gómez Ulla será el mismo que este centro ya desplegó en otras crisis sanitarias, como la del ébola en 2014 o, más recientemente, la covid-19, cuando acogió a 21 repatriados procedentes de Wuhan, en China.

A su llegada al hospital, el recorrido que harán los españoles desde el exterior del centro hasta el ascensor que les llevará a la planta de aislamiento se realizará por un circuito cerrado. Ese itinerario será desinfectado y limpiado de nuevo para garantizar que no tengan contacto con trabajadores no destinados a su atención, ni con otros pacientes, ni con familiares.

En principio, se ha establecido una cuarentena de hasta 42 días si no aparecen síntomas, aunque podría ser menor. La duración exacta del aislamiento, al que ninguno de los evacuados se ha opuesto, se determinará de forma individual en función de la situación clínica y será revisada de manera constante.

El protocolo aprobado el viernes por la Comisión de Salud Pública establece que, nada más llegar, se les realizará una prueba PCR, que se repetirá a los siete días. Durante el periodo de cuarentena se llevará a cabo una vigilancia activa, con toma de temperatura dos veces al día para detectar de forma precoz cualquier síntoma compatible con la infección.

Los cruceristas deberán permanecer en habitaciones individuales y no podrán recibir visitas.

Habitaciones de presión negativa si aparecen síntomas

En caso de que alguno de los pasajeros desarrolle fiebre, disnea, mialgias o vómitos, será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se le practicará una PCR en sangre y suero.

Si esa prueba resulta negativa, pero el paciente continúa con síntomas, se repetirá otra PCR 24 horas después. Si los síntomas persisten y no existe otro diagnóstico compatible o razonablemente certero que explique la situación, las pruebas se repetirán cada 48 horas.

De confirmarse un positivo mediante laboratorio, con muestras analizadas por el Centro Nacional de Microbiología, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Gómez Ulla hasta su recuperación clínica.

La unidad del Gómez Ulla es la mayor de España, con siete camas de hospitalización y un laboratorio BSL-3. Sus instalaciones permiten aislar a pacientes con sospecha o confirmación de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo, minimizando el riesgo de contagio para el personal sanitario y para la población.

Atención psicológica durante el aislamiento

Además de la protección sanitaria, el Ministerio de Sanidad ha previsto medidas para cuidar el bienestar emocional de los repatriados. Para ello, el Comisionado de Salud Mental ha diseñado un dispositivo de atención telefónica disponible las 24 horas.

Los pasajeros contarán también con el acompañamiento continuo de un profesional de la salud mental en caso de que lo necesiten durante el aislamiento.

Mientras tanto, la operación continuará durante la jornada con nuevos desembarcos y traslados hacia el aeropuerto de Tenerife Sur, en función de la disponibilidad de los vuelos que llevarán a los pasajeros a sus países de origen.

Tras los españoles, está previsto que desembarquen los ciudadanos de Países Bajos. En ese avión viajarán también pasajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación.

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