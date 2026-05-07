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Última hora de la guerra en Irán en directo: Donald Trump asegura que el fin de la guerra está cerca tras un acuerdo preliminar con Irán
Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo preliminar para la paz, que renueva el optimismo sobre el fin de dos meses de guerra en Oriente Medio. Sigue en directo toda la información sobre la guerra de Irán.
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Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo preliminar para llegar a la paz. Este acuerdo previo renueva el optimismo sobre el fin de dos meses de guerra en Oriente Medio. A la vez, el presidente ha amenazado a Teherán con los mayores bombardeos desde el inicio de la ofensiva si no cumple con las condiciones del supuesto pacto.
Pese a su optimismo, Irán no ha confirmado públicamente ningún acuerdo, aunque, según el portal estadounidense Axios, sí estaría “evaluando” un memorando de una página propuesto por Washington, con el que se declararía el fin del conflicto y se abriría un proceso de 30 días para negociar la paz definitiva.
“Suponiendo que Irán acepte entregar lo que se ha acordado —lo cual, quizá, sea una gran suposición—, la ya legendaria Furia Épica llegará a su fin, y el altamente eficaz bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán”, manifestaba Trump en su plataforma, Truth Social. “Si no aceptan, comenzarán los bombardeos, y serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad mucho mayores que antes”.
Este anuncio ha hecho subir los mercados y bajar el precio del barril de Brent. Un optimismo alentado por el anuncio de la Guardia Revolucionaria iraní que aseguró que podría reabrir el estrecho de Ormuz, dos meses después, tras el fin de las “amenazas de los agresores”. Trump suspendió anoche su llamado Proyecto Libertad, la operación de escolta de buques varados en esta vía marítima crucial para el comercio internacional, citando “grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo” con Irán.
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El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha descartado este jueves levantar las sanciones europeas a Irán mientras dure el bloqueo de Ormuz, tal y como ha solicitado Teherán en las negociaciones que mantiene con Estados Unidos.
"Está fuera de cuestión que la menor de las sanciones pueda ser levantada mientras un estrecho como el de Ormuz esté bloqueado", ha asegurado el jefe de la diplomacia gala en la radio RTL.
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Irán negó cualquier implicación en la explosión registrada en un buque operado por la naviera surcoreana HMM dentro del estrecho de Ormuz a principios de semana, mientras la propia compañía contradijo la versión del presidente estadounidense, Donald Trump, de que la embarcación navegaba cuando fue atacada.
"La Embajada de la República Islámica de Irán rechaza firmemente y niega categóricamente cualquier acusación sobre la participación de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán en el incidente que causó daños a un buque coreano en el estrecho de Ormuz", declaró la Embajada iraní en Seúl en un comunicado remitido este jueves.
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Médicos Sin Fronteras ha acusado a Israel de restringir deliberadamente los alimentos y la ayuda humanitaria en Gaza, creando una "crisis de desnutrición fabricada" con consecuencias especialmente devastadoras para los bebés y las mujeres embarazadas y lactantes.
La guerra provoca una crisis de escasez de medicamentos en Irán
Los ataques estadounidenses e israelíes contra la industria farmacéutica iraní, el bloqueo de los puertos del país persa y la suspensión de vuelos por el conflicto, están provocando una crisis de medicamentos en Irán, donde comienzan a escasear fármacos que además han disparado sus precios.
En una farmacia de Karaj, ciudad situada a unos 50 kilómetros al oeste de Teherán, Afsaneh empieza cada jornada actualizando una lista de medicamentos que ya no puede garantizar a sus clientes.
Una de las razones de esta crisis son los bombardeos estadounidenses e israelíes contra plantas farmacéuticas, entre ellas una de las principales del país, Tofigh Daru, destacado proveedor de materias primas y principios activos (APIs, en inglés) contra el cáncer, narcóticos y medicamentos cardiovasculares.
Francia envía su portaviones Charles de Gaulle al estrecho de Ormuz
Francia ha anunciado el envío de su portaviones Charles de Gaulle al estrecho de Ormuz para preparar una operación defensiva de escolta de mercantes en esa zona que pueda lanzarse en los próximos días, si se alcanza un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para abrir esa vía marítima.
"El movimiento del Grupo Aeronaval (GAN) no tiene que ver con las operaciones militares iniciadas en la región y completa el dispositivo de seguridad", señaló en un comunicado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas.
Agregó que el Charles de Gaulle atravesó el canal de Suez camino del mar Rojo para acercarse a Ormuz, cuyo cierre "tiene un impacto mundial".
El brent cede casi un 8% y cierra en 101 dólares ante posible acuerdo de paz EEUU-Irán
El petróleo brent para entrega en julio cayó este miércoles casi un 8% y cerró sobre los 101 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres ante el optimismo de los inversores ante el optimismo de que Estados Unidos e Irán cierren próximamente un acuerdo de paz.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, descendió un 7,83% hasta los 101,27 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que implica una diferencia de 8,60 dólares a la baja respecto de la última sesión, cuando acabó en 109,87 dólares.
El brent reaccionó a la baja, situándose en su precio más bajo desde hace dos semanas, ante las informaciones que aseguraban que Washington y Teherán estaban cerca de llegar a un acuerdo con Irán con un memorando de entendimiento con el que se podría poner fin a la guerra y establecer un marco para las negociaciones nucleares.
Casi simultáneamente al cierre de la jornada de negociación, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que Washington está manteniendo conversaciones "muy buenas" en las últimas horas con Teherán y que ve "muy posible" alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra contra Irán y al cierre del estrecho de Ormuz.
Irán no confirma el preacuerdo de paz con EEUU
Pese a su optimismo, Irán no ha confirmado públicamente ningún acuerdo, aunque, según el portal estadounidense Axios, sí estaría “evaluando” un memorando de una página propuesto por Washington, con el que se declararía el fin del conflicto y se abriría un proceso de 30 días para negociar la paz definitiva.
“Suponiendo que Irán acepte entregar lo que se ha acordado, lo cual, quizá, sea una gran suposición, la ya legendaria Furia Épica llegará a su fin, y el altamente eficaz bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán”, ha anunciado Trump en su plataforma, Truth Social, en alusión a la campaña de bombardeos masivos junto con Israel.
“Si no aceptan, comenzarán los bombardeos, y serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad mucho mayores que antes”.
El esperanzador anuncio, que ha hecho subir los mercados y bajar el precio del barril de Brent, llega poco después de que la Guardia Revolucionaria iraní haya asegurado que podría reabrir el estrecho de Ormuz, dos meses después, tras el fin de las “amenazas de los agresores”.
Netanyahu advierte que su Ejército está preparado para cualquier escenario
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró este miércoles que su Ejército está preparado "para cualquier escenario" en Irán, y quiso disipar cualquier rumor sobre la falta de coordinación con EE.UU. tras la propuesta de este país para sellar un acuerdo de paz.
"Estamos preparados para cualquier escenario, y esta es mi instrucción a las Fuerzas de Defensa de Israel y a nuestras fuerzas de seguridad", dijo Netanyahu en un videomensaje al inicio de una reunión con su gabinete de seguridad.
El encuentro se produce después de que Irán confirmase hoy que continúa evaluando la propuesta de Estados Unidos para un acuerdo de paz y la reapertura de Ormuz, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, ya ha advertido de que si no acepta su plan atacará con mayor intensidad que antes.
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