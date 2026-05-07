Última hora de la guerra en Irán en directo: Donald Trump asegura que el fin de la guerra está cerca tras un acuerdo preliminar con Irán

Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo preliminar para llegar a la paz. Este acuerdo previo renueva el optimismo sobre el fin de dos meses de guerra en Oriente Medio. A la vez, el presidente ha amenazado a Teherán con los mayores bombardeos desde el inicio de la ofensiva si no cumple con las condiciones del supuesto pacto.

Pese a su optimismo, Irán no ha confirmado públicamente ningún acuerdo, aunque, según el portal estadounidense Axios, sí estaría “evaluando” un memorando de una página propuesto por Washington, con el que se declararía el fin del conflicto y se abriría un proceso de 30 días para negociar la paz definitiva.

“Suponiendo que Irán acepte entregar lo que se ha acordado —lo cual, quizá, sea una gran suposición—, la ya legendaria Furia Épica llegará a su fin, y el altamente eficaz bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán”, manifestaba Trump en su plataforma, Truth Social. “Si no aceptan, comenzarán los bombardeos, y serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad mucho mayores que antes”.

Este anuncio ha hecho subir los mercados y bajar el precio del barril de Brent. Un optimismo alentado por el anuncio de la Guardia Revolucionaria iraní que aseguró que podría reabrir el estrecho de Ormuz, dos meses después, tras el fin de las “amenazas de los agresores”. Trump suspendió anoche su llamado Proyecto Libertad, la operación de escolta de buques varados en esta vía marítima crucial para el comercio internacional, citando “grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo” con Irán.

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