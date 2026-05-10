Heridos de bala dos policías tras enfrentarse a un hombre que atacó a un perro con un machete

Dos policías de Siracusa, Nueva York (Estados Unidos), han resultado heridos de bala después de enfrentarse a un hombre que se atrincheró y atacó a un perro con un machete.

El hombre atacó al perro con un machete

Después de que el agresor atacara a los policías al percatarse de su presencia, estos fueron trasladados de urgencia al hospital, donde están fuera de peligro y se recuperan con normalidad de las heridas. Además, otro agente también resultó herido, pero no por arma de fuego.

También amenazó a varias personas

El jefe de policía, Mark Rusin, explicó que los agentes respondieron a los ataques de un hombre que amenazaba a personas y animales con un machete, y que aparentemente hirió a un perro. Cuando la policía llegó para registrar el edificio, alguien, aparentemente el sospechoso, comenzó a disparar contra ellos.

La llamada de emergencia la dieron varias personas después de que el atacante amenazara a todo aquel con el que se cruzaba.

De momento, la policía sigue buscando al atacante, e instan a la gente a mantenerse alejada de la zona de Tyler Court y a quienes vivan cerca a que permanezcan en sus casas.

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