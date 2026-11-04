Trump se pone de perfil ante la derrota aplastante de los republicanos en las 'Midterms' y amenaza con ser el "señor Veto"

Donald Trump vuelve a presentarse como el "señor Veto" tras la aplastante derrota en las elecciones de medio mandato de su partido.

El Partido Demócrata ha vivido una de las más grandes noches de su historia y ha mejorado los escenarios más optimistas que predecían las encuestas. La ola azul ha arrebatado a los republicanos el control de las dos cámaras. La Cámara Baja con una mayoría que podría alcanzar los 244 escaños, muy por encima de los 218 necesarios.

Tras su enfado inicial, lo cierto es que Donald Trump ha aceptado la derrota. En una entrevista en su cadena de cabecera, la Fox News, reconoció que Irán tendría algo que ver. "Pienso que (la derrota) en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán". Y añadió: "Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo. De verdad lo creo. Creo que hicieron un buen trabajo. Lucharon duro".

Este tono conciliador no es el que mostró previamente cuando llega a señalar directamente al candidato de Texas. Culpabilizó a Greg Abbott, por su derrota y le acusó de haberse convertido en un "republicano solo de nombre".

Además, llegó a decir que la derrota se debía a que su nombre no iba en las papeletas. "Yo no figuraba en las papeletas y, si hubiera figurado, ¡habríamos ganado POR MAYORÍA APLASTANTE! Gracias por vuestra atención a este asunto".

Ya con los resultados sobre la mesa el presidente siguió publicando en su plataforma de referencia y en esta ocasión lo hizo con la imagen de una gorra roja en la que en blanco se lee: "Veto".

Ya anteriormente, Trump indicó que podría convertirse en el 'señor Veto' en caso de que los demócratas consigan la mayoría en el Congreso. En ese momento explicó a Fox News su estrategia: "Supongo que me convertiré en el 'señor Veto'".

Su plan inicial consistiría en bloquear sistemáticamente las iniciativas legislativas impulsadas por una mayoría demócrata, para forzarlos posteriormente a negociar acuerdos. "No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo".

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