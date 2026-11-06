Evacuada la sede de la televisión pública de Irlanda por un aviso de bomba

La televisión pública de Irlanda, RTÉ, ha sido evacuada tras recibir una amenaza de bomba a través de un correo electrónico. Precisamente, esta amenaza llega en plena ola de avisos similares en aeropuertos y vuelos en Europa.

Ha sido la propia RTÉ la que ha confirmado que los trabajadores de la cadena han tenido que ser evacuados y por este motivo, la programación se ha visto alterada, pasando a emitirse programadas ya grabados.

Por su parte, la Policía irlandesa ha señalado que está al tanto de la amenaza vertida contra los medios de comunicación en Irlanda y el resto de Europa e investiga los casos registrados en el país.

Esta amenaza de bomba llega después de que el jueves una decena de vuelos entre aeropuertos europeos recibiesen mensajes en la misma línea, incluidos tres que despegaron desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas o tenían la capital de España como destino.

Irlanda del Norte ya registró un incidente similar hace unas semanas cuando centenares de escuelas recibieron falsas alarmas "islamistas", avisando de artefactos explosivos en los centros educativos.

Al menos 25 aviones recibieron amenazas de bomba

Alrededor de 25 aviones comerciales se vieron afectados el jueves. Las amenazas alcanzaron a numerosas compañías aéreas y a vuelos con origen o destino en países como España, Francia, Italia, Bulgaria, Austria, República Checa, Bélgica, Polonia, Grecia y Rumanía, entre otros.

A los vuelos se suman dos aviones estacionados en el aeropuerto de Copenhague que también recibieron amenazas y tuvieron que ser inspeccionados por las autoridades danesas. En el aeropuerto Chopin de Varsovia, el aviso contra el vuelo de LOT con destino a París ha obligado a cerrar de forma temporal una pista.

Los aeropuertos británicos de Heathrow y Birmingham también han recibido amenazas, que fueron descartadas posteriormente sin afectar a sus operaciones.