Trump ordena el bloqueo total de los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia el bloqueo "completo y total" de todos los petroleros que entren y salgan desde Venezuela, país al que acusa de "apropiarse" del crudo de "yacimientos robados".

"Hoy, he ordenado el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", ha señalado en Truth Social, alegando "el robo de nuestros activos y (...) el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas". El inquilino de la Casa Blanca acusa a Maduro de utilizar el petróleo para financiarse a sí mismo, a los narcos, al tráfico de personas y otros delitos.

Se trata de una escalada del operativo militar que inició en las aguas del Caribe para combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

Además, Trump ha amenazado con elevar las hostilidades si no lo devuelve "de inmediato" a EEUU. "El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente", ha prometido.

La Administración de Trump, asegura, no permitirá "que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos de forma inmediata". "Estados Unidos no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación...", añade.

Tras la orden presidencial no está claro cuántos petroleros serían afectados ni qué consecuencias tendrá dicha medida para la industria petrolera venezolana. La medida ha tensado aún más las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos y ha contribuido a una caída de los embarques de crudo venezolano.

El pasado miércoles, Estados Unidos interceptó el buque petrolero Skipper, que navegaba con falsa bandera frente a las costas de Venezuela. El buque fue incautado por orden de un juez estadounidense debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, pero que en esta ocasión transportaba 1,9 millones de barriles de crudo, según informó el Gobierno venezolano, que no precisó el país de destino.

La Casa Blanca añadió que el Skipper está sometido a "un proceso de decomiso" y sería trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga.

Maduro aboga por una "protesta mundial" contra EEUU

El Gobierno de Venezuela califica de "grotesca amenaza" el anuncio de Donald Trump, sobre un bloqueo total a los petroleros sancionados, una medida que ve "absolutamente irracional" por parte del mandatario republicano.

El presidente de Venezuela ya ha contestado y acusa a Washington de piratería y pide una gran protesta "permanente, no de un día" contra Estados Unidos por la defensa de la "libertad de comercio de Venezuela y del mundo entero" y en contra de lo que calificó como la "piratería" del país norteamericano. "La defensa de la libertad de comercio y la paz del Caribe y de Venezuela es la defensa de la libertad de comercio y la paz del mundo entero", destaca Nicolás Maduro.

