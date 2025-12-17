Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

TENSIÓN VENEZUELA

Trump ordena el bloqueo total de los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

Nicolás Maduro, como respuesta, aboga por una "gran protesta" tras las acusaciones de EEUU.

El presidente de EEUU, Donald Trump

Trump ordena el bloqueo total del petróleo venezolano | EFE

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia el bloqueo "completo y total" de todos los petroleros que entren y salgan desde Venezuela, país al que acusa de "apropiarse" del crudo de "yacimientos robados".

"Hoy, he ordenado el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", ha señalado en Truth Social, alegando "el robo de nuestros activos y (...) el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas". El inquilino de la Casa Blanca acusa a Maduro de utilizar el petróleo para financiarse a sí mismo, a los narcos, al tráfico de personas y otros delitos.

Se trata de una escalada del operativo militar que inició en las aguas del Caribe para combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

Además, Trump ha amenazado con elevar las hostilidades si no lo devuelve "de inmediato" a EEUU. "El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente", ha prometido.

La Administración de Trump, asegura, no permitirá "que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos de forma inmediata". "Estados Unidos no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación...", añade.

Tras la orden presidencial no está claro cuántos petroleros serían afectados ni qué consecuencias tendrá dicha medida para la industria petrolera venezolana. La medida ha tensado aún más las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos y ha contribuido a una caída de los embarques de crudo venezolano.

El pasado miércoles, Estados Unidos interceptó el buque petrolero Skipper, que navegaba con falsa bandera frente a las costas de Venezuela. El buque fue incautado por orden de un juez estadounidense debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, pero que en esta ocasión transportaba 1,9 millones de barriles de crudo, según informó el Gobierno venezolano, que no precisó el país de destino.

La Casa Blanca añadió que el Skipper está sometido a "un proceso de decomiso" y sería trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga.

Maduro aboga por una "protesta mundial" contra EEUU

El Gobierno de Venezuela califica de "grotesca amenaza" el anuncio de Donald Trump, sobre un bloqueo total a los petroleros sancionados, una medida que ve "absolutamente irracional" por parte del mandatario republicano.

El presidente de Venezuela ya ha contestado y acusa a Washington de piratería y pide una gran protesta "permanente, no de un día" contra Estados Unidos por la defensa de la "libertad de comercio de Venezuela y del mundo entero" y en contra de lo que calificó como la "piratería" del país norteamericano. "La defensa de la libertad de comercio y la paz del Caribe y de Venezuela es la defensa de la libertad de comercio y la paz del mundo entero", destaca Nicolás Maduro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

EEUU mata a ocho tripulantes de embarcaciones operadas por "terroristas" en el Pacífico

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Publicidad

Mundo

Bandera de Reino Unido

El Reino Unido volverá al programa Erasmus en 2027

El presidente de EEUU, Donald Trump

Trump ordena el bloqueo total de los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

Imágenes del hombre forcejeando contra uno de los presuntos terroristas

Vídeo: El momento en el que un segundo 'héroe' se enfrenta a un terrorista en el atentado de Australia

Jeffrey Epstein con Ana Obregón
Jeffrey Epstein

La relación de Jeffrey Epstein con Ana Obregón y cómo le ayudó a hacerse rico, según 'The New York Times'

Furgones policiales polacos
Detenido Polonia

Detenido un estudiante en Polonia por planear un presunto atentado en nombre del Estado Islámico en un mercadillo navideño

Foto de archivo de un cerdo
Aranceles

China impone aranceles de hasta el 19,8% al cerdo europeo: España es uno de los países más afectados

La Comisión Europea ha asegurado que dará "todos los pasos necesarios" para defender a los productores de la UE tras el anuncio del Ministerio de Comercio de China

Muere la actriz de NCIS: Los Ángeles:
Actriz fallecida

Muere Rachael Carpani, actriz de la serie NCIS: Los Ángeles, a los 45 años

La familia ha anunciado su muerte a través de la red social de la hermana. El funeral se celebrará el próximo 19 de diciembre.

Policías australianos en la playa de Bondi

Naveed Akram, uno de los terroristas de la playa de Australia, despierta del coma tras ingresar en estado crítico

Ambulancias en la Escuela Uspenskaya en el Distrito de Odintsovo

Un niño muerto y un adulto herido en un ataque en un colegio ruso

Trump muestra la orden por la que declara el fentanilo “arma de destrucción masiva”

Trump declara el fentanilo "arma de destrucción masiva" mientras EEUU intensifica los ataques a narcolanchas

Publicidad