Vídeo: El momento en el que un segundo 'héroe' se enfrenta a un terrorista en el atentado de Australia

Un vídeo grabado desde un coche muestra a un hombre, forcejeando contra uno de los terroristas y arrebatándole el arma, antes de que ambos cayeran al suelo. Posteriormente, este hombre se levantó y aparentemente logró golpear al sospechoso con el arma.

Semanas antes de cometer el ataque en la playa de Bondi, los terroristas Naveed Akram, de 24 años, y su padre, Sajid Akram, de 50, estuvieron en Filipinas recibiendo adiestramiento militar por parte de grupos asociados al Estado Islámico. Esta mañana, Akram ha despertado del coma.

El Departamento de Inmigración de Filipinas ha confirmado a EFE este martes que ambos atacantes estuvieron casi todo el mes de noviembre en ese país del Sudeste Asiático y regresaron a Australia semanas antes del ataque que ha dejado 15 muertos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.