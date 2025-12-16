Un niño muerto y un adulto herido en un ataque en un colegio ruso

Un adolescente armado con un puñal y con una mascarilla cubriéndole el rostro entra al colegio de la localidad Gorki-2 del distrito urbano de Odintsovo y ataca mortalmente a un niño de 10 años. Además, otros tres escolares y el agente de seguridad resultaron heridos.

"Esta mañana en un centro escolar ubicado en la localidad Gorki-2 del distrito urbano de Odintsovo un adolescente infligió una herida con un cuchillo al agente de seguridad de la escuela y a uno de los escolares. El niño murió a consecuencia de las heridas", informa el Comité de Instrucción de Rusia (CIR) en Telegram.

Al parecer, el joven atacó a sus víctimas con un espray de gas lacrimógeno y después de asesinar al niño se hizo un 'selfie' con el cadáver. También capturó a un rehén y se atrincheró en una de las clases de la escuela.

Los niños se refugiaron en un pabellón cercano durante el ataque: "Los primeros niños llegaron corriendo sin abrigo. Ahora aquí hay más de cien. Acondicionamos el lugar para su estancia, les ofrecimos agua. Ahora el pánico cunde entre los padres", según recoge 'EFE'.

El joven habría grabado con su móvil los preparativos para el ataque y el gas lacrimógeno, el puñal y otras armas que llevaba consigo, entre ellas una bomba casera, según el canal de Telegram 112. El gobernador, Andréi Vorobiov, pidió no difundir las imágenes del crimen por respeto a las víctimas.

Atacante detenido

El atacante, un adolescente de 15 años, fue detenido por la policía. Ha sido identificado como Timofei K, alumno de noveno grado de una escuela cercana. Él mismo ha reconocido los hechos durante un interrogatorio.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Las autoridades han abierto una investigación al respecto para esclarecer las causas de la agresión.

