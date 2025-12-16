Aranceles
China impone aranceles de hasta el 19,8% al cerdo europeo: España es uno de los países más afectados
La Comisión Europea ha asegurado que dará "todos los pasos necesarios" para defender a los productores de la UE tras el anuncio del Ministerio de Comercio de China
La Comisión Europea ha reaccionado con firmeza ante el anuncio de China de imponer aranceles definitivos a las importaciones de carne de cerdo procedentes de la Unión Europea. Bruselas considera que la medida perjudica gravemente a los productores comunitarios y ha advertido de que utilizará todos los instrumentos a su alcance para proteger sus derechos en el marco del comercio internacional.
El conflicto comercial se enmarca en un contexto de crecientes tensiones entre la UE y China, especialmente tras la decisión europea de gravar los vehículos eléctricos chinos. Aunque los nuevos aranceles al porcino europeo son inferiores a los anunciados inicialmente por Pekín, su aplicación durante los próximos cinco años mantiene en alerta a un sector esencial para varias economías europeas, entre ellas la española.
Bruselas cuestiona los aranceles chinos y amenaza con acudir a la OMC
La Comisión Europea aseguró este martes que dará "todos los pasos necesarios" para defender a los productores de la UE tras el anuncio del Ministerio de Comercio de China de aplicar aranceles de hasta el 19,8% al cerdo comunitario. Según un portavoz del Ejecutivo europeo, Bruselas “toma nota con preocupación” de esta decisión y considera que la investigación china se apoya en "alegaciones cuestionables y pruebas insuficientes".
La Comisión está analizando los aranceles definitivos anunciados para comprobar si cumplen con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ha reiterado su compromiso de proteger a agricultores y exportadores frente al uso "abusivo" de instrumentos de defensa comercial. En este sentido, recordó que ya ha actuado ante la OMC por otras medidas chinas, como la investigación antisubsidios a productos lácteos o las medidas provisionales impuestas al brandy europeo.
China, por su parte, defiende que la decisión llega tras una investigación por competencia desleal iniciada en 2024 y que los gravámenes, que entrarán en vigor a partir de mañana, son una respuesta a las tasas impuestas por Bruselas a los vehículos eléctricos chinos. Los aranceles oscilarán entre el 4,9% y el 19,8%, dependiendo del grado de colaboración de las empresas durante la investigación.
¿Cómo afecta esta medida a España?
España, uno de los principales exportadores de carne de cerdo a China, se verá directamente afectada por la decisión de Pekín. Aunque algunas empresas españolas figuran entre las mejor paradas, con un arancel del 9,8% por haber colaborado en la investigación, el impacto económico puede ser significativo debido al peso del mercado chino para el sector porcino nacional.
Hay además una empresa española a la que se aplicará un arancel del 4,9%, mientras que las compañías que no colaboraron afrontarán tasas de hasta el 19,8%. Pese a que los gravámenes son inferiores a los anunciados inicialmente en septiembre, el sector teme una pérdida de competitividad y una posible reducción de exportaciones en un mercado estratégico. En este contexto, España confía en la respuesta de Bruselas y en una eventual mediación internacional que evite un nuevo frente de guerra comercial con consecuencias para el campo y la industria alimentaria.
