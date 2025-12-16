Trump declara el fentanilo "arma de destrucción masiva" mientras EEUU intensifica los ataques a narcolanchas

Estados Unidos intensifica cada vez más su ofensiva contra el narcotráfico. En un momento de creciente tensión con gobiernos latinoamericanos, en especial Venezuela, el presidente Donald Trump acaba de firmar una orden ejecutiva por la que califica el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Se trata de un opioide sintético que ha provocado, según Trump, entre 200 y 300 mil muertes en su país cada año.

"Hoy estamos tomando medidas drásticas para salvar vidas y combatir este enemigo mortal. El fentanilo es más destructivo que cualquier bomba", afirmó el presidente al firmar ayer la orden en despacho Oval.

Mucho más potente que otras drogas

El fentanilo, es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Aunque en medicina se utiliza bajo estricta supervisión para tratar dolores extremos, en el mercado ilegal se ha convertido en una de las drogas más letales del mundo.

En Estados Unidos, el fentanilo es hoy la principal causa de muerte entre adultos de 18 a 49 años, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

Según el gobierno de Trump, esta nueva medida busca aumentar la presión sobre los cárteles de la droga y mejorar las leyes de seguridad nacional para hacer frente a ese problema.

La orden autoriza el uso de herramientas legales y de seguridad nacional más amplias para combatir su producción y tráfico, lo que incluye medidas del Departamento de Justicia y del Departamento de Defensa.

La medida de Trump de clasificar el fentanilo como arma de destrucción masiva ha generado debate incluso dentro de Estados Unidos. Expertos en salud pública señalan que los datos citados por la Casa Blanca sobre muertes por fentanilo están sobredimensionados y que, aunque el opioide representa un serio problema de adicciones y mortalidad, su potencial de uso como arma en un sentido tradicional es discutible.

Del discurso político a las armas

La nueva clasificación del fentanilo como "arma de destrucción masiva" permite al gobierno estadounidense usar leyes de seguridad nacional que antes estaban reservadas para amenazas como armas químicas o biológicas. Según la Casa Blanca, esto facilita sanciones más duras, operaciones militares y persecución internacional contra quienes producen y distribuyen la droga.

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado nuevos ataques contra tres embarcaciones en el Pacífico oriental, identificadas como narcolanchas. Los bombardeos dejaron al menos ocho muertos, elevando a 95 el número de fallecidos desde que comenzó esta campaña militar en septiembre. "Estas organizaciones no son simples traficantes. Son redes violentas que están matando estadounidenses todos los días", ha declarado un portavoz del Pentágono. "Nuestra misión es cortar la cadena de suministro".

Washington sostiene que las operaciones se realizan en aguas internacionales y que los blancos pertenecen a organizaciones catalogadas como terroristas, una designación adoptada por EEUU en febrero para varios cárteles de la droga.

Reacción de Venezuela y aumento de la tensión en la región

Las acciones militares y el discurso de Trump han generado rechazo en América Latina, especialmente en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de buscar una escalada militar bajo el pretexto del narcotráfico. "Sé que el pueblo de Estados Unidos le va a amarrar las manos a los locos guerreristas que quieren imponer una guerra en Suramérica", dijo Maduro en su programa televisivo Con Maduro +. También ha denunciado el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe como una amenaza directa a su país.

Trump, por su parte, ha insinuado en varias ocasiones que no descarta operaciones en tierra, lo que acrecienta el temor a un conflicto de mayor escala.

En medio de estas tensiones, el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, asegura que su país estaría dispuesto a recibir a Maduro si la presión internacional lo obliga a abandonar Venezuela, una declaración que añade aún más tensión al conflicto geopolítico.

Más flexibilidad con la marihuana

Además de su postura sobre el fentanilo, Trump también sorprendió al anunciar que su administración "está considerando" reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa. Aunque la legalización de la marihuana sigue siendo un tema divisivo en Estados Unidos, este posible cambio podría representar un giro en las políticas de drogas del país. "Es hora de mirar la marihuana desde una perspectiva diferente. Ya hemos aprendido mucho sobre sus usos medicinales", explicó Trump en rueda de prensa.

