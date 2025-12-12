Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Asesinan a tiros a plena luz del día a un condenado a 45 años de prisión por matar y abusar sexualmente de un niño de 9 años

El hombre se encontraba en régimen de libertad condicional tras haber cumplido 20 años en prisión.

Asesinato a plena luz del d&iacute;a

Asesinato a plena luz del díaRedes

Ángela Clemente
Publicado:

Terrible asesinato a plena luz del día. Las imágenes que ha captado una cámara de seguridad son tremendas. Es posible ver el momento en el que un hombre que había sido puesto en libertad tras haber sido condenado a 42 años de prisión en 2005 por matar y abusar sexualmente de un menor de 9 años es asesinado a tiros, según publica 'TV Azteca'.

El fallecido ha sido identificado como Ferreira da Silva de 46 años, precisa el medio, quien se encontraba en régimen de libertad condicional tras haber cumplido 20 años en prisión.

Las imágenes de una cámara de seguridad

El asesinato se ha conocido gracias a las imágenes de una cámara de seguridad de la zona. En concreto, el suceso se desarrolló a las puertas del hotel 'Pousada Casa', en el barrio de Santa Mónica, Sinop, en Mato Grosso, Brasil.

Aunque hay varias personas que entran y salen del edificio, un hombre en concreto ataviado con sudadera negra y mascarilla lo hace en repetidas ocasiones mirando a su alrededor en reiteradas ocasiones.

Justo en ese momento, un hombre con camisa blanca sale del edificio. El sujeto de la sudadera negra saca una pistola y apunta al hombre de la camisa blanca, se lo lleva hacia un lado y es en ahí cuando cae abatido por un disparo, como se aprecia en las imágenes difundidas.

