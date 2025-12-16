Los terroristas de Sídney viajaron a Filipinas durante un mes para entrenarse con grupos yihadistas

Semanas antes de cometer el ataque en la playa de Bondi, los terroristas Naveed Akram, de 24 años, y su padre, Sajid Akram, de 50, estuvieron en Filipinas recibiendo adiestramiento militar por parte de grupos asociados al Estado Islámico.

El Departamento de Inmigración de Filipinas ha confirmado a EFE este martes que ambos atacantes estuvieron casi todo el mes de noviembre en ese país del Sudeste Asiático y regresaron a Australia semanas antes del ataque que dejó 15 muertos.

"Abandonaron el país el 28 de noviembre en un vuelo de conexión de Davao a Manila, con Sídney como destino final", dijo la portavoz de la Oficina de Inmigración, Dana Sandoval, que señala que Sajid portó un pasaporte indio mientras que su hijo, Naveed, ingresó con un pasaporte australiano.

Manila no ha dado detalles sobre el motivo de la estancia, aunque, según fuentes antiterroristas australianas citadas por los medios nacionales, el objetivo era recibir entrenamiento yihadista en el sur de Filipinas, concretamente en Mindanao.

Habrían recibido entrenamiento militar en Mindanao

Desde los años 90, la región es un centro de entrenamiento de grupos islamistas. Cientos de combatientes del Estado Islámico permanecen allí, según expertos, a pesar de que el gobierno filipino declaró haber ganado la guerra al Estado Islámico hace 8 años.

Los grupos yihadistas aprovechan la pobreza local y los conflictos políticos históricos de la región sureña para reclutar a jóvenes.

Las autoridades vinculan al Estado Islámico con el ataque

Este martes, la Policía de Nueva Gales del Sur ha vinculado oficialmente el ataque de Bondi con el Estado Islámico. Creen que el viaje, la obtención de una licencia de armas por parte de Sajid hace una década y la compra de seis armas de fuego son pistas que apuntan a que llevaban preparando la masacre desde hace años.

Además, el vehículo con el que llegaron hasta la playa tenía dos banderas del grupo terrorista, así como artefactos explosivos improvisados, según informa EFE.

Fueron investigados por la inteligencia australiana

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ya había señalado que Naveed Akram llamó la atención de la inteligencia australiana (ASIO) en octubre de 2019 y estuvo en seguimiento durante un período de seis meses por sus posibles vínculos con el yihadismo. En su evaluación, asegura Albanese, determinaron que no representaba una amenaza inmediata.

En esa investigación, el padre también había sido entrevistado, según aseguró el mandatario.

La cadena pública ABC informa de que hace 6 años, el joven terrorista fue grabado en las calles de Sídney con unos 17 años como parte del "Movimiento Dawah Callejero", un grupo de predicación sobre el islam en estaciones de tren de los alrededores de Sídney.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.