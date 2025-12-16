Naveed Akram, uno de los terroristas de la playa de Australia, despierta del coma tras ingresar en estado crítico

El terrorista más joven del atentado en la playa de Bondi, Naveed Akram, de 24 años, ha despertado del coma después de su ingreso en estado crítico tras ser reducido por la policía australiana y ya está siendo interrogado, según ha confirmado la Policía de Nueva Gales del Sur en el noticiario australiano ABC News.

Akram y su padre, Sajid (que fue abatido) dispararon contra una multitud que se encontraba celebrando la festividad hebrea de Janucá, acabando con la vida de 15 personas e hiriendo a más de 40. Cuando ambos tiradores fueron derribados, los agentes trataron de reanimar a Naveed, que aún presentaba signos de vida, posteriormente fue llevado al hospital y cayó en coma, del que ha despertado finalmente este martes.

Recibieron entrenamiento en Filipinas

Padre e hijo viajaron a Davao (Filipinas) entre el 1 y el 28 de noviembre para, según parece, formar parte de un entrenamiento militar con integrantes del Estado Islámico (IS) ubicados en esa zona del país en la que se aglutina un gran número de extremistas. Filipinas ha sido un lugar muy activo por parte de los islamistas para instruir nuevos reclutas desde hace más de tres décadas, cuando se implantaron en el sur de Mindanao campos de entrenamiento, a pesar de que el gobierno filipino declaró haber ganado la guerra al Estado Islámico hace 8 años.

"Abandonaron el país el 28 de noviembre en un vuelo de conexión de Davao a Manila, con Sídney como destino final", dijo la portavoz de la Oficina de Inmigración, Dana Sandoval, que señala que Sajid portó un pasaporte indio mientras que su hijo, Naveed, ingresó con un pasaporte australiano.

Este martes, la Policía de Nueva Gales del Sur ha vinculado oficialmente el ataque de Bondi con el Estado Islámico. Creen que el viaje, la obtención de una licencia de armas por parte de Sajid hace una década y la compra de seis armas de fuego son pistas que apuntan a que llevaban preparando la masacre desde hace años.

Además, el vehículo con el que llegaron hasta la playa tenía dos banderas del grupo terrorista, así como artefactos explosivos improvisados, según informa EFE.

Investigados por la inteligencia australiana

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ya había señalado que Naveed Akram llamó la atención de la inteligencia australiana (ASIO) en octubre de 2019 y estuvo en seguimiento durante un período de seis meses por sus posibles vínculos con el yihadismo. En su evaluación, asegura Albanese, determinaron que no representaba una amenaza inmediata. En esa investigación, el padre también había sido entrevistado, según aseguró el mandatario.

