Trump asegura que atacarán por tierra a los supuestos narcotraficantes: "Sabemos todo sobre ellos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que Washington iniciará próximamente ataques terrestres contra supuestos narcotraficantes en América Latina. Asimismo, ha argumentado que su administración "sabe todo sobre ellos". Estas amenazas han llegado en medio de las condenas internacionales a su campaña de bombardeos contra supuestas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico.

Tal y como ha dicho el mandatario estadounidense en un acto en la sede del Departamento de Estado estadounidense, desde su administración han "adoptado una postura muy dura" y asegura que eso "a la gente le gusta". Trump ha sostenido que "el flujo de drogas hacia Estados Unidos por vía marítima ha caído un 94%" y ha asegurado que sigue "intentando hallar de dónde viene el otro 6%, porque tienen que ser personas valientes".

De la misma manera, ha subrayado que la siguiente etapa de estas operaciones incluirá ataques por tierra. Según Trump, "empezarán a hacer lo mismo por tierra" porque conocen "la ruta, cada edificio y dónde viven los sospechosos". Ha reiterado que lo saben "todo sobre ellos".

Trump también ha destacado que, durante el pasado año, murieron "300.000 personas" en Estados Unidos a causa del consumo de drogas. El presidente estadounidense ha comparado esta situación con "una guerra", que según él, es "una guerra terrible" y ha indicado que no va a "dejar que esto siga pasando", a pesar de las críticas contra su administración por los bombardeos continuos contra varias embarcaciones en aguas internacionales que ya han dejado más de 80 muertos.

El propio presidente ha detallado que estaba "eliminando a esos hijos de puta", en alusión a los supuestos narcotraficantes, mientras que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que los ataques contra embarcaciones en el mar Caribe y en el Pacífico oriental "apenas han comenzado".

Estados Unidos lanza un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico y mata a cuatro personas

La lista de los ataques de Trump a supuestas narcolanchas sobre aguas internacionales continúa creciendo. El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos ha anunciado la muerte de cuatro hombres a bordo de una embarcación que ha bombardeado el jueves en aguas del Pacífico.

Este ataque se habría producido en el marco de una operación supuestamente dirigida contra el narcotráfico. Tal y como han señalado a través de la red social X, "la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinegético contra un buque en aguas internacionales operado por una organización terrorista designada".

Como en otras ocasiones, el cuerpo militar ha justificado esta actuación asegurando que había sido ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, alegado que la Inteligencia estadounidense "confirmó" que la embarcación objetivo del bombardeo transportaba "narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental".

