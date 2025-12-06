Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
EEUU eleva la presión sobre Venezuela: bombardeos contra supuestas narcolanchas y declara los cárteles como "narcoterroristas"

La tensión sigue creciendo mientras EEUU intensifica la presión y Venezuela denuncia una estrategia de agresión directa.

HRW acusa a Trump de usar como "chivo expiatorio" a un grupo de países para justificar sus políticas migratorias

EEUU eleva la presión sobre Venezuela: bombardeos contra supuestas narcolanchas y declara a los cárteles como "narcoterroristas" | EUROPAPRESS

Paula Hidalgo
Publicado:

La tensión entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Nicolás maduro sigue creciendo. El presidente de Estados Unidos ha dado un nuevo salto en su ofensiva contra el narcotráfico internacional y, en particular, contra Venezuela. Washington ha ampliado su manual de guerra contra las drogas declarando a los cárteles como "narcoterroristas" y autorizando a su ejército a bombardear embarcaciones que considere vinculadas con estas organizaciones.

En este contexto, el Mando Sur de Estados Unidos confirmó este jueves un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas internacionales del Pacífico. Cuatro personas murieron en la operación, según informó el propio Ejército estadounidense. El incidente se suma a un clima de creciente tensión entre Washington y Caracas. A la ofensiva militar se añade la llegada de 5.000 soldados estadounidenses a la base reactivada de Vieques, en Puerto Rico.

Maduro, entre túneles y búnkeres

Nicolás Maduro ha reaccionado elevando el tono y mostrando preocupación por su seguridad personal. Según fuentes citadas en Estados Unidos, el mandatario venezolano alterna su agenda en túneles y búnkeres preparados para una vida normal, mientras asegura que Washington "intenta desestabilizar el país".

A pesar de ello, Maduro ha anunciado este viernes su disposición a firmar acuerdos de cooperación en materia de seguridad con los países vecinos para combatir el crimen organizado.

"ponemos al servicio para luchar contra las bandas criminales, el crimen internacional, el narcotráfico.. y seguir venciendo por el camino de la ley, de la justicia y de la paz", afirmó durante un acto oficial transmitido por la televisión venezolana.

El presidente presume de haber construido un sistema policial "integral y científico" y defiende que organizaciones como el Tren de Aragua están "vencidas, derrotadas y desaparecidas", pese a que Estados Unidos designó recientemente a este grupo como organización terrorista.

Caracas insiste en la cooperación

La propuesta de Maduro llega en un momento especialmente delicado. Estados Unidos no solo mantiene una estrategia de ataques contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico, sino que ha advertido que podría extenderlos a objetivos dentro de Venezuela.

El Gobierno venezolano rechaza esas acusaciones y defiende que el país "no produce ni procesa drogas" y que no permitirá convertirse en un "plataforma del narcoterrorismo".

