Rob Reiner

El hijo de Rob Reiner, detenido como principal sospechoso de la muerte de sus padres en Los Ángeles

La policía de los Ángeles lo mantiene con una fianza de 4 millones de dólares.

Jake Reiner, Romy Reiner, Rob Reiner, and Michele Reiner

Las incógnitas tras la muerte de Rob Reiner y su esposa en Los Ángeles: su hijo es el principal sospechoso | EFE

La muerte del actor y director Rob Reiner y de su esposa, la fotógrafa Michele Reiner, ha activado una investigación policial en Los Ángeles. La pareja fue hallada sin vida en su residencia de Brentwood, en una vivienda situada en la avenida Chadbourne. Los cuerpos presentaban heridas de arma blanca, según la información difundida en las últimas horas.

La Policía de Los Ángeles ha arrestado a Nick Reiner, el hijo mediano de Rob y Michele Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según han informado este lunes la web TMZ, después de que varios medios hubieran señalado anteriormente al hombre, de 32 años, como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.

El hallazgo se produjo tras una llamada de asistencia médica recibida por el servicio de emergencias en torno a las tres y media de la madrugada del domingo 14 de diciembre. Al domicilio acudieron miembros del Los Angeles Fire Department, que localizaron los cuerpos en el interior de la vivienda.

La noticia se ha extendido en el sector audiovisual por la trayectoria de Reiner, vinculado a títulos como La Princesa Prometida, Cuando Harry encontró a Sally o Algunos hombres buenos.

La familia confirmó el fallecimiento mediante un comunicado difundido por un portavoz. En ese texto pidió respeto y evitó entrar en detalles sobre las circunstancias del caso: "Anunciamos con profunda pena el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Tenemos el corazón roto por esta repentina pérdida, y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil", han dicho.

Qué se sabe del caso y qué sostienen los medios estadounidenses

En un primer momento, Los Angeles Times informó de que "la policía estaba interrogando a varios miembros de la familia". A partir de ahí, la revista People publicó que "varias fuentes" apuntan a Nick Reiner, hijo del cineasta, como presunto responsable de la muerte de sus padres.

People añadió, además, que los cuerpos fueron encontrados por otra de las hijas del matrimonio. El hijo de la pareja ya ha sido detenido por la Policía de Los Ángeles este lunes.

En el centro del relato aparece Nick Reiner, por la información previa sobre su vida que ya había sido divulgada en entrevistas. En una conversación concedida a People en 2016, él mismo abordó el consumo de drogas y su impacto. Explicó que "entró y salió de rehabilitación" desde los 15 años y que, con el avance de la adicción, se distanció de su entorno y "pasó largas temporadas sin techo en varios estados".

En esa misma línea, relató que esa etapa influyó en la película Being Charlie, de la que fue coguionista. "Ahora llevo mucho tiempo en casa y me he acostumbrado de nuevo a estar en Los Ángeles y rodeado de mi familia", declaró entonces.

Tras conocerse las muertes, el jefe adjunto del departamento de investigación de la policía de Los Ángeles, Alan S. Hamilton, compareció ante medios de comunicación en el exterior de la vivienda. En su declaración, indicó que se había "abierto una investigación en torno a la escena del crimen" y que se facilitaría más información conforme se confirmaran evidencias. Ahora se conoce que el hijo de la pareja ha sido detenido por la muerte de sus padres.

