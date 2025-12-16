Detenido un estudiante en Polonia por planear un presunto atentado en nombre del Estado Islámico en un mercadillo navideño

El portavoz del Ministerio de Servicios Especiales de Polonia, Jacek Dobrzynski, ha comunicado este martes que el mes pasado fue detenido un estudiante polaco sospechoso de planear un atentado con explosivos contra un mercadillo navideño en nombre del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

En un mensaje publicado en la plataforma X, Dobrzynski ha explicado que el detenido, identificado como Mateusz W., "había estado adquiriendo conocimientos sobre cómo producir de forma autodidacta los materiales que serían utilizados en el acto terrorista". Asimismo, el portavoz ha indicado que el detenido "también planeaba unirse a una organización terrorista para obtener ayuda en la ejecución de su atentado". Asimismo, ha indicado que “el objetivo del crimen era intimidar a numerosas personas y apoyar a Estado Islámico”.

El sospechoso es un estudiante de la Universidad Católica de Lublin (KUL), que fue arrestado a finales de noviembre en esa ciudad del este de Polonia por agentes de la Agencia de Seguridad Interna (ABW).

En el desarrollo de la investigación, los agentes de la ABW confiscaron dispositivos de almacenamiento de datos y "artículos relacionados con el islam". La Fiscalía Nacional informó de que Mateusz W. ha sido imputado por "preparar un ataque terrorista que podría haber causado la muerte o graves heridas a muchas personas".

La investigación está siendo dirigida por la sección de Szczecin (norte) de la ABW y supervisada de la Fiscalía Nacional. Por decisión judicial, el detenido pasará al menos los próximos tres meses en prisión preventiva.

En los últimos años, Polonia no ha sufrido atentados yihadistas consumados en su territorio, aunque sí se han reportado varios casos de radicalización individual y de preparación de atentados inspirados por el autodenominado EI que fueron prevenidos por los servicios de seguridad, según informa EFE.

En 2015 fue detenido en Radom (centro) el polaco Dawid L., condenado posteriormente a 15 años de cárcel por recaudar fondos para una organización terrorista y planear ataques contra el Estado.

Detenido en Alemania

Esta noticia en Polonia ocurre después de que, este lunes, la policía alemana detuviera en Magdeburgo, capital de Sajonia Anhalt, a un hombre de 21 años de Asia Central sospechoso de preparar un atentado con motivación islamista, según informó la portavoz del Ministerio de Interior del estado, Patricia Blei.

Blei indicó que la detención tenía como objetivo impedir que se llevaran a cabo planes contra una gran multitud en la ciudad y que las autoridades preparan su deportación.

Asimismo, afirmó que las autoridades están en alerta por posibles actos de violencia islamista, y que recientemente, en Baviera, cuatro personas también fueron detenidas bajo sospecha de planificar un ataque parecido contra un mercadillo navideño.

