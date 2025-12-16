Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Detenido Polonia

Detenido un estudiante en Polonia por planear un presunto atentado en nombre del Estado Islámico en un mercadillo navideño

El detenido habría pretendido intimidar a numerosas personas y apoyar al Estado Islámico.

Furgones policiales polacos

Detenido un estudiante en Polonia por planear un presunto atentado islámico en un mercadillo navideño | Europa Press

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

El portavoz del Ministerio de Servicios Especiales de Polonia, Jacek Dobrzynski, ha comunicado este martes que el mes pasado fue detenido un estudiante polaco sospechoso de planear un atentado con explosivos contra un mercadillo navideño en nombre del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

En un mensaje publicado en la plataforma X, Dobrzynski ha explicado que el detenido, identificado como Mateusz W., "había estado adquiriendo conocimientos sobre cómo producir de forma autodidacta los materiales que serían utilizados en el acto terrorista". Asimismo, el portavoz ha indicado que el detenido "también planeaba unirse a una organización terrorista para obtener ayuda en la ejecución de su atentado". Asimismo, ha indicado que “el objetivo del crimen era intimidar a numerosas personas y apoyar a Estado Islámico”.

El sospechoso es un estudiante de la Universidad Católica de Lublin (KUL), que fue arrestado a finales de noviembre en esa ciudad del este de Polonia por agentes de la Agencia de Seguridad Interna (ABW).

En el desarrollo de la investigación, los agentes de la ABW confiscaron dispositivos de almacenamiento de datos y "artículos relacionados con el islam". La Fiscalía Nacional informó de que Mateusz W. ha sido imputado por "preparar un ataque terrorista que podría haber causado la muerte o graves heridas a muchas personas".

La investigación está siendo dirigida por la sección de Szczecin (norte) de la ABW y supervisada de la Fiscalía Nacional. Por decisión judicial, el detenido pasará al menos los próximos tres meses en prisión preventiva.

En los últimos años, Polonia no ha sufrido atentados yihadistas consumados en su territorio, aunque sí se han reportado varios casos de radicalización individual y de preparación de atentados inspirados por el autodenominado EI que fueron prevenidos por los servicios de seguridad, según informa EFE.

En 2015 fue detenido en Radom (centro) el polaco Dawid L., condenado posteriormente a 15 años de cárcel por recaudar fondos para una organización terrorista y planear ataques contra el Estado.

Detenido en Alemania

Esta noticia en Polonia ocurre después de que, este lunes, la policía alemana detuviera en Magdeburgo, capital de Sajonia Anhalt, a un hombre de 21 años de Asia Central sospechoso de preparar un atentado con motivación islamista, según informó la portavoz del Ministerio de Interior del estado, Patricia Blei.

Blei indicó que la detención tenía como objetivo impedir que se llevaran a cabo planes contra una gran multitud en la ciudad y que las autoridades preparan su deportación.

Asimismo, afirmó que las autoridades están en alerta por posibles actos de violencia islamista, y que recientemente, en Baviera, cuatro personas también fueron detenidas bajo sospecha de planificar un ataque parecido contra un mercadillo navideño.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Ucrania anuncia el derribo de un submarino ruso en uno de los principales puertos del Mar Negro

Zelenski con el presidente alemán Frank- Walter.

Publicidad

Mundo

Imágenes del hombre forcejeando contra uno de los presuntos terroristas

Vídeo: El momento en el que un segundo 'héroe' se enfrenta a un terrorista en el atentado de Australia

Ana Obregón

La relación de Jeffrey Epstein con Ana Obregón y cómo le ayudó a hacerse rico, según 'The New York Times'

Furgones policiales polacos

Detenido un estudiante en Polonia por planear un presunto atentado en nombre del Estado Islámico en un mercadillo navideño

Foto de archivo de un cerdo
Aranceles

China impone aranceles de hasta el 19,8% al cerdo europeo: España es uno de los países más afectados

Muere la actriz de NCIS: Los Ángeles:
Actriz fallecida

Muere Rachael Carpani, actriz de la serie NCIS: Los Ángeles, a los 45 años

Policías australianos en la playa de Bondi
Tiroteo Australia

Naveed Akram, uno de los terroristas de la playa de Australia, despierta del coma tras ingresar en estado crítico

Naveed Akram viajó junto a su padre a Filipinas durante casi todo noviembre para llevar a cabo un entrenamiento militar con miembros de Estado Islámico.

Ambulancias en la Escuela Uspenskaya en el Distrito de Odintsovo
RUSIA

Un niño muerto y un adulto herido en un ataque en un colegio ruso

El niño de 10 años fallecía tras ser apuñalado por otro adolescente de 15 años.

Trump muestra la orden por la que declara el fentanilo “arma de destrucción masiva”

Trump declara el fentanilo "arma de destrucción masiva" mientras EEUU intensifica los ataques a narcolanchas

Vista aérea del personal de emergencia trabajando en la escena de un tiroteo en Bondi Beach en Sídney

Los terroristas de Sídney viajaron a Filipinas durante un mes para entrenarse con grupos yihadistas

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

EEUU mata a ocho tripulantes de embarcaciones operadas por "terroristas" en el Pacífico

Publicidad