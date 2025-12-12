EEUU sanciona a los "narcosobrinos" de Maduro y a seis petroleros tras la incautación de un buque

Estados Unidos anunció este jueves un nuevo paquete de sanciones que golpea directamente al núcleo familiar y empresarial que rodea a Nicolás Maduro.

La batería de medidas, comunicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, afecta a los conocidos "narcosobrinos", a otros familiares de mandatario venezolano y a seis barcos y compañías navieras vinculadas al transporte de petróleo venezolano.

EEUU reactiva el castigo a los "narcosobrinos"

La OFAC ha reincorporado a su lista de sancionados a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, detenidos por la DEA en Haití en 2015 y condenados por intentar introducir cocaína en Estados Unidos. Ambos cumplieron solo siete años de una sentencia de 18 gracias al indulto que recibieron en 2022 dentro de un canje de prisioneros autorizado por la Administración Biden.

Desde su regreso a Caracas, los dos jóvenes habían mantenido un perfil bajo, pero vielven a quedar señalados por Washington como integrantes del cículo más íntimo del régimen.

"Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando EEUU con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense", subrayó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Sanciones a la familia Maduro-Flores

El nuevo listado también incluye a Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores y antiguo controlador general, además de responsable financiero de PDVSA. Fue retirado de la Lista Clinton durante la etapa de Biden para facilitar negociaciones con Caracas, pero ahora vuelve a ser sancionado.

"La OFAC está reasignando a Malpica por ser un funcionario actual del gobierno de Venezuela", precisó el Departamento del Tesoro.

La presión se extiende igualmente a Cilia Flores, a Nicolás Maduro Guerra (Nicolasito), y a los tres hijos del primer matrimonio de la primera dama: Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores. Todos aparecen mencionados como parte de la red familiar que sustenta al régimen,

A su vez, Washintong señaló al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, acusado de mantener "lucrativos" contratos con el Gobierno de Maduro y de facilitar envíos petroleros en nombre del Ejecutivo venezolano.

Golpe al mercado petrolero paralelo

Un día después de que Estados Unidos interceptara un petrolero sancionado frente a Venezuela, la OFAC amplió su ofensiva al sector energético con sanciones contra seis navieras: Myra Marine Limited, Arctic Voyager Incorporated, Poweroy Investment Limited, Ready Great Limited, Sino Marine Services Limited y Full Happy Limited. Todas ellas habrían participado en el transporte de crudo venezolano. Los buques sancionados incluyen superpetroleros con bandera de Panamá, Islas Cook y Hong Kong.

Según documentos internos de PDVSA, estas embarcaciones cargaron petróleo venezolano recientemente. Trump anunció que el petrolero incautado será trasladado a un puerto de Estados Unidos, donde su cargamento será confiscado.

Trump agita el clima político internacional

En plena campaña por intensificar la caída del régimen venezolano, Donald Trumpdefendió estas medidas en un acto con congresistas y afirmó que busca extender su influencia más allá de Latinoamérica: "Total soy el líder de las naciones europeas". Sus palabras provocaron molestia en Bruselas, donde Ursula von der Leyen instó al presidente estadounidense a que NO interfiera en las democracias europeas.

Washington sostiene que el objetivo es cortar las vías de financiación del chavismo y revertir decisiones anteriores de la Administración Biden. Para la Casa Blanca, la trama familiar y empresarial sancionada constituye la "red de corrupción, nepotismo y narcotráfico" que sostiene a Maduro, sobre cuya cabeza pesa una recompensa de 50 millones de dólares.

