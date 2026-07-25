Los incendios del suroeste de Francia dejan 167.000 personas evacuadas y se aproximan a Burdeos

El incendio que está afectando a Francia está dejando unas cifras sorprendentes, más de 167.000 personas han tenido que ser desalojadas debido a la virulencia de las llamas, especialmente en Burdeos, como ha anunciado el Ministerio de Defensa francés. A partir de esta tarde, hasta 1.500 efectivos militares se desplegarán por las zonas afectadas.

El ministerio comentó que la decisión fue tomada en una reunión de crisis del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y en un comunicado destacó que estamos hablando de "un dispositivo de un alcance extraordinario".

La misión principal es apoyar la evacuación de los vecinos que residen en las áreas afectadas por el fuego, así como proteger las viviendas que se han quedado sin vigilancia. De esa manera, se han desplegado expertos para "la seguridad de las instalaciones industriales".

Para garantizar el apoyo directo a los vecinos, el servicio de sanidad de las fuerzas armadas se ha movilizado con 11 equipos médicos, al igual que los militares colaborarán en las soluciones de alojamiento para los evacuados con entrega de camas plegables de campaña, distribución de agua, y transporte, con 23 autobuses movilizados.

El despliegue de los equipos de rescate

Se han desplegado seis subgrupos de ingenieros equipados con excavadoras para abrir vías forestales para ayudar a los bomberos. "Estos medios también están comprometidos en la realización de trabajos destinados a limitar la progresión de los incendios. Además, 7 helicópteros están prestando su colaboración proporcionando apoyo logístico. Un pelotón de motociclistas se han puesto igualmente manos a la obra para facilitar la movilidad de los recursos", añadieron las fuentes.

El dispositivo militar cooperará en la lucha contra el fuego con nueve vehículos de intervención de los bomberos del aire, las Fuerzas Armadas también cuentan con el dron 'Reaper' para realizar misiones de vigilancia, el avión A330 MRTT equipado de evacuación médica, o un helicóptero NH-90 capaz de realizar misiones de búsqueda y rescate.

También hay preparado un avión cisterna de transporte militar adaptable A400M que ha sido desplegado en la base aérea de Istres. El primer ministro francés, Sebastien Lecornu, ha tomado la decisión de adelantar su puesta en marcha. Así tendrá capacidad para lanzar 20 toneladas de producto retardante para frenar el avance de las llamas y se complementará con las misiones realizadas por los aviones de protección civil.

La longitud de las llamas

La localidad que más preocupa es Gironda, al suroeste, originado el fuego el pasado miércoles en la zona turística de Arcachon situada a 20 kilómetros de Burdeos. El fuego ya ha arrasado 32.700 hectáreas y ha obligado a evacuar a 167.000 personas.

Su progresión preocupa por el cambio de los vientos, que va a ver a lo largo de la tarde. En Las Landas también continúan con la lucha contra el fuego en la zona de Biscarrosse, donde hay 30.000 personas evacuadas. También hay focos activos en Var, Alta Córcega, y Altos Alpes.

La situación que estamos pasando frente a los incendios ha llegado hasta los organizadores y autoridades del Tour de Francia, que han decidido recortar el recorrido de la etapa final, que llegará mañana a su última parada, París.

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