Israel bombardea Beirut por primera vez desde el alto el fuego y deja al menos dos muertos

Israel ha bombardeado este domingo los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye y considerados bastión del grupo chií Hezbolá, en el primer ataque contra la capital libanesa desde el reciente acuerdo de alto el fuego alcanzado bajo mediación de Washington.

El ataque ha dejado al menos dos muertos y 11 heridos, según datos preliminares difundidos por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), que ha informado de que la aviación israelí atacó dos apartamentos en la zona de Mreijeh-Hawta al Ghadir.

Las autoridades libanesas no han ofrecido por el momento un balance oficial definitivo ni más detalles sobre la identidad de las víctimas.

Netanyahu justifica el ataque como respuesta a Hezbolá

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó la operación a través de un comunicado de su oficina, en el que explicó que el bombardeo fue ordenado junto al ministro de Defensa, Israel Katz.

"De acuerdo con la directiva del primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el cuartel general terrorista en el barrio de Dahye, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hizbulá contra territorio israelí", señaló el comunicado.

El Ejército israelí también confirmó la acción y aseguró que el objetivo era una instalación de la milicia chií en el Dahye. Israel sostiene que el bombardeo responde a los ataques lanzados por Hizbulá tanto en el sur del Líbano como contra el norte de Israel. A primera hora de este domingo, dos proyectiles atribuidos al grupo chií hicieron sonar las sirenas antiaéreas en las localidades israelíes de Yifyah y Ramot Naftali.

El bombardeo tensiona el nuevo alto el fuego

El ataque contra Beirut supone una nueva escalada después del acuerdo de alto el fuego condicionado al cese de los ataques y a la retirada de la presencia armada de Hizbulá del sur del Líbano, donde estaba prevista la creación de "zonas piloto". La propuesta fue rechazada por Hezbolá, aliado de Irán, que volvió a pedir a las autoridades libanesas que abandonaran las negociaciones.

Pese al anuncio del alto el fuego, las hostilidades se han mantenido en el sur del Líbano. Israel aseguró el sábado que su Fuerza Aérea había atacado más de 150 infraestructuras atribuidas a Hizbulá durante el fin de semana.

Sin embargo, hasta ahora había evitado bombardear Beirut, en un gesto hacia Estados Unidos y para no comprometer las conversaciones impulsadas por Washington con Irán.

El Líbano ya estaba sujeto desde el 17 de abril a otra tregua que no fue respetada plenamente por las partes. Desde el inicio del conflicto, el pasado 2 de marzo, alrededor de 3.600 personas han muerto en territorio libanés.

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