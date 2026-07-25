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Amenaza avión

Un chico de 14 años genera el miedo con una amenaza falsa en un vuelo con destino Manchester

El viernes pasado se movilizaron dos aviones Typhoon de la RAF desde Lincolnshire para interceptar el vuelo de Qatar Airways en respuesta a la amenaza.

Un chico de 14 años genera el miedo con una falsa amenaza en un vuelo con destino Manchester

Un chico de 14 años genera el miedo con una falsa amenaza en un vuelo con destino Manchester Europa Press

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Ruth Galvez
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Un chico, de 14 años, da un susto tras una falsa amenaza a un avión que se dirigía al aeropuerto de Manchester. El joven de Bolton, que no viajaba en el vuelo, ha sido identificado y está "colaborando con los agentes en la investigación", según ha informado la policía.

El Ministerio de Defensa ha confirmado que el viernes se llegaron a movilizar dos aviones Typhoon de la RAF desde Lincolnshire para interceptar el vuelo de Qatar Airways en respuesta a la amenaza.

National Air Traffic Services, el servicio de control de tráfico del Reino Unido, recibió la amenaza alrededor de las 18:00 horas del viernes, y la policía respondió con la RAF y las autoridades aeroportuarias. Así, el avión consiguió aterrizar sin ningún peligro ni para los pasajeros ni para la tripulación, según ha informado la policía de Manchester.

Estos incidentes causan trastornos

Gary Homa es el inspector jefe de la investigación y ha confirmado que "este tipo de comportamiento es totalmente inaceptable. La seguridad de los ciudadanos es siempre nuestra máxima prioridad y toda denuncia de esta naturaleza se trata con la máxima seriedad".

También ha continuado expresando que "las llamadas falsas pueden causar trastornos preocupantes, desviar recursos vitales de los servicios de emergencia y generar una preocupación innecesaria entre los pasajeros, la tripulación y el público en general".

Por suerte, este hecho finalizó sin incidentes, aunque el inspector jefe incide en que "las denuncias falsas no es una broma y puede acarrear graves consecuencias", al igual que señala que si vuelve a haber comportamientos de este tipo, y se han cometido delitos, contarán con medidas decisivas.

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