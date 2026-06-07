El momento en el que los iraníes celebran el lanzamiento de misiles a Israel

Irán ha lanzado dos ataques contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano. La televisión estatal iraní ha publicado un video donde se observa a la población celebrando las ofensivas mientras en el cielo sobrevuelan los misiles.

Tras el ataque, Israel ha activado las alertas en "varias zonas" del norte del país tras la detección de misiles lanzados desde Irán hacia territorio israelí. Sin embargo, minutos después el ejército ha asegurado haber interceptado todos los misiles lanzados este domingo noche por Irán, un total de once según informaron a EFE fuentes militares.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha amenazado a Israel con que no detienen sus ataques contra el Líbano y que, si los intensifica o responde a las acciones de Irán, sufrirá "golpes aún más duros y lamentables", luego de que el ejército israelí anunciara haber detectado un ataque procedente de Irán.

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