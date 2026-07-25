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Ocho muertos, seis de ellos niños, en un incendio bajo sospecha de homicidio-suicidio

El suceso ha tenido lugar en Estados Unidos, en Michigan, donde se han encontrado ocho cadáveres de niños y dos de adultos. La policía indaga un posible homicidio-suicidio.

Imagen de archivo de un coche de policía en Estados Unidos

Imagen de archivo de un coche de policía en Estados Unidos Getty

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Juan Vivancos
Publicado:

Ocho miembros de una familia, incluidos seis niños, han muerto en un incendio en el estado de Michigan, la policía investiga un posible homicidio-suicidio debido a que algunas víctimas tenían también heridas de bala. El suceso tuvo lugar ayer viernes en el pueblo de Grand Haven Township ubicado junto al lago de Michigan. Se espera que este sábado los resultados de la autopsia estén en manos de las autoridades y se puedan esclarecer los hechos, según ha indicado Jacob Sparks, capitán de la policía del Condado de Ottawa.

Los seis niños tenían edades comprendidas entre los cinco y 15 años, las otras dos víctimas corresponden a dos adultos, mayores de 40 años, las identidades de los fallecidos aún no se han revelado.

"Es muy pronto para decir si es un homicidio-suicidio"

"Es muy pronto para decir si es un homicidio-suicidio, puedo decirles que esa es una teoría que tenemos y estamos viendo si podemos verificar eso", detalló Sparks fuera del lugar de los hechos.

Los agentes descubrieron los cuerpos cerca de las 11:40 horas del viernes tas recibir reportes de humo de una casa en la zona de Riverside Trail, donde aún no se ha identificado la causa del incendio. Sparks describió la escena del crimen como "complicada" y "muy grande", al indicar que todas las personas involucradas en el hecho estaban dentro de la casa, por lo que no creen que haya una amenaza para la población en general. La Policía del Estado de Michigan está colaborando con la investigación, que también busca determinar si el incendio fue intencional o fortuito.

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