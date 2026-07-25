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ATROPELLO MULTIPLE

Varios heridos en un atropello múltiple durante la fiesta del Orgullo LGTBI en Berlín

La Policía busca a posibles sospechosos tras el suceso, ocurrido junto al Tiergarten, mientras los servicios de emergencia atendieron a los heridos y el evento fue cancelado.

Imagen de dos agentes de la Policía de Alemania

Imagen de dos agentes de la Policía de Alemania Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Varias personas han resultado heridas este sábado en Berlín después de que un vehículo atropellara a varias personas en una de las zonas donde se celebraba la fiesta del Día del Orgullo LGTBI, según ha informado la Policía.

Un portavoz policial explicó a través de la red social X que "presuntamente ha entrado un coche en el parque y ha atropellado a varias personas" y añadió que los bomberos de Berlín estaban atendiendo a los heridos en la zona del Tiergarten, el gran parque situado en el centro de la capital alemana.

Las autoridades han desplegado un amplio dispositivo de seguridad con 2.200 agentes de Policía durante la celebración del Orgullo LGTBI y, tras el atropello, han iniciado la búsqueda de "posibles sospechosos" relacionados con el incidente.

Según el diario Bild, el suceso se produjo sobre las 20:00 GMT en la calle Lennéstrasse, situada junto al Tiergarten, donde se desarrollaba la recta final de la jornada festiva. El evento había reunido a cientos de miles de personas en Berlín.

Tras lo ocurrido, los organizadores decidieron cancelar la celebración, una medida de la que se hicieron eco medios alemanes como Bild y la cadena NTV.

Por el momento, las autoridades no han facilitado información sobre el número de heridos ni sobre las circunstancias en las que se produjo el atropello. La investigación continúa abierta.

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