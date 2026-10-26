Trump llama a Noruega "país de mierda" por no recibir el Nobel de la Paz y Oslo le recuerda que el comité es independiente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado a Noruega de "país de mierda" al expresar su malestar por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz de 2026. Sus declaraciones han provocado la respuesta del ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, quien ha recordado que el comité encargado de elegir al ganador es independiente.

Trump ha realizado estas afirmaciones durante un mitin en Port Huron, en el estado de Míchigan, antes de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre. Allí ha vinculado su rechazo a recibir inmigrantes noruegos con la decisión del Comité Noruego del Nobel, que este año ha premiado a Pillay.

"No quiero a nadie de Noruega. No quiero tener nada que ver con Noruega", ha declarado ante sus seguidores. "Francamente, Noruega apesta. Se ha convertido en un país de mierda, en realidad", ha añadido, mientras expresaba su preferencia por ciudadanos de Dinamarca.

Trump asegura que merece el reconocimiento

El mandatario ha defendido que merece el reconocimiento porque, según sostiene, ha "resuelto ocho guerras", con "dos más en camino". También se ha atribuido haber detenido la amenaza nuclear de Irán.

En su intervención ha vuelto a cuestionar la concesión del Nobel de la Paz a Barack Obama en 2009, el mismo año en que llegó a la Casa Blanca. Trump ha afirmado que su predecesor desconocía los motivos por los que recibió el premio: "Aún no tiene ni idea de por qué lo recibió".

El presidente estadounidense también ha aludido a María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz en 2025. Según ha relatado, la opositora venezolana le entregó su medalla y le aseguró que merecía el galardón por su papel en la resolución de conflictos.

Desde Oslo, el ministro de Exteriores ha respondido que Trump "sabe muy bien que el Comité del Nobel es independiente". "Se lo hemos recordado, por si alguien lo duda, y sigue siendo el caso", ha señalado en declaraciones a la emisora pública NRK.

Las críticas del mandatario se suman a las que ya difundió cuando se anunció la concesión del premio a Pillay. Entonces reivindicó en sus redes sociales la captura de Nicolás Maduro, la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás y el freno al programa nuclear iraní.

"A pesar de todo esto, se ha concedido el Premio Nobel a una persona liberal que trabaja en Naciones Unidas y de la que nadie ha oído hablar jamás", escribió sobre la jurista sudafricana. Trump sostuvo además que el premio había quedado "desacreditado para siempre" y acusó a los responsables de la decisión de actuar por motivos ideológicos.