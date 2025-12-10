María Corina Machado no viajará a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada este año con el Premio Nobel de la Paz, no asistirá a la ceremonia de entrega en Oslo debido a las severas restricciones que enfrenta en su país y a la incertidumbre sobre su paradero. La noticia, confirmada por fuentes del Instituto Nobel y por medios noruegos, ha generado un fuerte impacto internacional y ha puesto de nuevo en el centro del debate la situación política y de derechos humanos en Venezuela.

Machado, considerada una figura clave en la oposición venezolana, se encuentra en la clandestinidad desde mediados de año, tras intensificarse las presiones judiciales y administrativas en su contra. El gobierno venezolano le prohibió salir del país, anuló su pasaporte y ha impulsado investigaciones que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, buscan impedir su actividad política. Estas medidas han hecho imposible que pueda viajar a Noruega para recibir el premio en persona, tal como dicta la tradición del Nobel de la Paz.

Entrega de premios

A pocas horas de la ceremonia, el Instituto Nobel canceló una rueda de prensa que tenía previsto realizar con la presencia de la laureada, al no tener confirmación sobre su situación ni sobre eventuales contactos directos con ella. Las autoridades del organismo han expresado preocupación por su seguridad y por las limitaciones que enfrenta para ejercer sus derechos civiles y políticos, reiterando que el reconocimiento otorgado destaca la lucha pacífica por elecciones libres y por el respeto a las instituciones democráticas en Venezuela.

Pese a la ausencia de la galardonada, varios miembros de su familia ya se encuentran en Oslo. Entre ellos están su madre, su hermana y su hija, quienes han mantenido reuniones con representantes del Instituto Nobel y con medios internacionales. Aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial, se espera que alguno de ellos reciba el premio en su nombre durante la ceremonia. Esta posibilidad, contemplada por el reglamento del Nobel, ha sido utilizada en otras ocasiones cuando la persona premiada enfrenta persecución o impedimentos para viajar.

Reacción política

El reconocimiento a Machado ha provocado reacciones encontradas. Diversos gobiernos y organizaciones internacionales han destacado que el galardón subraya el deterioro democrático en Venezuela y la importancia de proteger a los líderes opositores. Por otro lado, voceros del oficialismo han cuestionado la decisión del comité y la han calificado como una maniobra política. En medio de estas tensiones, la ausencia de la opositora en Oslo adquiere un fuerte simbolismo, reforzando la dimensión política del premio y la situación de vulnerabilidad de la que es objeto.

La ceremonia en la capital noruega se llevará a cabo con normalidad, aunque con un tono marcado por la preocupación y la incertidumbre. El discurso oficial del Instituto Nobel está previsto para resaltar la valentía de Machado y de otros actores de la sociedad civil venezolana que continúan defendiendo el pluralismo y las libertades democráticas en un contexto adverso.

Su mensaje persevera

La incógnita sobre el paradero exacto de la ganadora del Nobel de la Paz sigue sin resolverse. Sin embargo, su ausencia física en Oslo no ha disminuido el alcance simbólico de su reconocimiento, que ya se interpreta como un mensaje potente a favor de la democracia y de los derechos humanos en la región.

