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Muere el influencer Komanche a los 30 años: "El bullying a cualquier escala no es un juego"

Su representante ha confirmado su muerte, pero no ha dado detalles sobre las causas.

Imagen del influencer Komanche

Imagen del influencer Komanche @elkomanche

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El streamer salvadoreño Komanche ha muerto a los 30 años en Monterrey, México. Así lo ha detallado su representante, Byron Reyes, en Instagram. La noticia corrió como la pólvora por redes sociales el pasado domingo y finalmente, su mánager ha contrastado la información.

Precisamente, desde las redes sociales su mánager aseguraba que "esto es muy fuerte" y poco después detalló que era "una noticia confirmada porque ya conversó con su familia".

Además, compartió que "el bullying a cualquier escala no es un juego" y ha asegurado en sus redes que promete rendirle "tributo" por todo "lo que hiciste y lo mucho que inspiraste".

Ha confesado que ambos tenían "dos proyectos" que, asegura, le duelen "la vida entera que no se hagan" por todos "los sueños que tenían depositados en ellos".

Según la despedida de su agente, Komanche "siempre quiso a su país de una forma increíble" y confiesa que "logró lo que ningún otro salvadoreño había logrado en esa industria" y ese, "es el cariño de todos los que la conforman".

Ola de reacciones en redes sociales por la muerte del influencer

La despedida de Komanche por parte de su mánager en redes sociales ha provocado varios mensajes de solidaridad de creadores que han trabajado con él. Pol Turrents ha publicado un mensaje de despedida junto con un emoticono de un corazón y roto.

Por otro lado, xTheFocuSx ha confesado que no encuentra palabras para decir lo sucedido.

También Coscu se ha despedido del influencer de 30 años. En este caso, ha decidido utilizar esta situación para criticar las opiniones y los rumores que se están difundiendo sobre otras personas en Internet.

Komanche, a punto de participar en la Velada del Año 6

Uno de los eventos más famosos de la carrera de Komanche fue su supuesta participación en La Velada del Año 6, un torneo de boxeo que reúne a creadores de contenido de varios países.

Estaba previsto que Komanche participase en la sexta edición, pero él mismo anunció, de forma anticipada, que iba a participar en este torneo. Ese detalle violaba el acuerdo de confidencialidad entre los organizadores y los participantes del torneo. Finalmente, su participación terminó frustrando su presencia en el evento.

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