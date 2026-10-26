¿Quién está detrás de la protesta de Barcelona que terminó con graves disturbios?: "Le interesa a todos la violencia"

Lo ocurrido en Barcelona fue una auténtica batalla campal. Comenzó como una protesta de jóvenes, pero terminó en forma de violentos alborotos. El balance final pasa por 128 detenidos72 de ellos menores, y 23 comercios saqueados y vandalizados. Daños en el mobiliario urbano, coches quemados, pillajes y 14 Mossos d’esquadra y un guardia urbano heridos.

La investigación está ahora centrada en descifrar quién está detrás de la convocatoria de esta protesta que llevó a cabo a través de las redes sociales la plataforma anónima Blocus, que llamaba a replicar en grandes ciudades españolas las movilizaciones de Francia por la "dignidad de los institutos".

¿Qué es Blocus?

"Más recursos, mejores instalaciones, profesorado suficiente, una educación de calidad", esto es lo que rezaba la convocatoria. Además se incluía un QR para unirse a grupos de Telegram o Whatsapp en los que se daban indicaciones sobre cómo participar en la protesta: de negro, con el rostro tapado y, a ser posible, con material pirotécnico. Blocus ya ha borrado la cuenta que tenía en la red social TikTok, junto con todo el contenido expuesto.

Entre los 128 detenidos hay 72 menores de edad, pero los agentes no solo centran en los detenidos sus esfuerzos por conocer el perfil de los alborotadores sino que también quiere saber quiénes son las cerca de 450 personas que los agentes identificaron en el dispositivo montado para atajar los incidentes.

La convocatoria de Blocus también tuvo repercusión en Madrid, aunque no con el mismo eco. Noticias de la Mañana ha entrevista a Fernando Cocho, analista de inteligencia, y le ha preguntado sobre los disturbios ocurridos en Barcelona. "Era cuestión de tiempo que la oleada de violencia que hemos visto en Albania, que hemos visto en Milán, París, en Bélgica y veremos en otras ciudades de otros países, era inevitable que surgiera la amenaza en España".

Cocho: "No se sabrá hasta dentro de un tiempo"

Cocho explica que "realmente hay una confluencia de intereses que han favorecido en toda Europa este tipo de altercados y son factores como la vivienda, el poder adquisitivo, la sanidad, la educación, la corrupción en el caso de Albania, pero la violencia siempre interesa a la deslocalización de los gobiernos. Incluso se rumorea en el caso de Francia, por ejemplo, que haya sido un programa de falsa bandera. Ha habido camiones que han dejado palés con adoquines para defenderse de la policía porque esto favorece a las políticas de Von der Layen con un control mayor policial de la ciudadanía. Es muy complicado saber quien hay detrás. Le interesa a todos la violencia, a unos por un caso y a otros por otro, pero no se sabrá hasta dentro de un tiempo que haya una investigación profunda quien está detrás o incluso un conjunto de grupos".

Sí se pronuncia de forma más atrevida Cocho sobre lo ocurrido en Francia donde se muestra convencido de que detrás de los altercados está la extrema izquierda. "Hay informes de la policía francesa de que hay partes de pequeños, grupos de los Hermanos Musulmanes en el caso de las manifestaciones en París. Siempre está orquestado por la extrema izquierda y en algunos casos habría que ver también los intereses que hay por ciertas instituciones para, aunque suene muy duro decirlo, crear procesos de falsa bandera y dar una vuelta de tuerca al sistema de seguridad" y continúa: "En Francia a la extrema derecha no le interesa manifestarse. Le interesa generar una imagen de orden porque Le Pen va muy cerca de poder conseguir candidatura y ganar quizás la presidencia".

Reacciones políticas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de "pontificar" y "dar lecciones de paz" porque "la ha dinamitado" en España y está "jugando con fuego" responsabilizándolo de lo ocurrido en Barcelona.

Por su parte, Elma Saiz ha apuntado hoy a la ultraderecha como responsable de los disturbios: "Quien sale ganando, en el caos y en el odio, es la extrema derecha".