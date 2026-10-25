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María Corina Machado regresa a Venezuela y reaparece en una iglesia de Barquisimeto: "Estoy aquí. Con ustedes"

La líder opositora vuelve al país tras su salida en diciembre de 2025 y es recibida entre abrazos y vítores en un templo del estado Lara.

(Foto de ARCHIVO) April 20, 2026, Madrid, Madrid, SPAIN: Venezuelan opposition leader and Nobel Peace Prize winner MARIA CORINA MACHADO attends the prominent Forum Europa debate forum in Madrid, in one of her final events during her official visit to Spain. David Cruz Sanz / Zuma Press 20/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

María Corina Machado regresa a Venezuela y reaparece en una iglesia de Barquisimeto: "Estoy aquí. Con ustedes" | EUROPAPRESS

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ha regresado a Venezuela y ha reaparecido este domingo en una iglesia de Barquisimeto, en el estado Lara, donde ha sido recibida con abrazos y muestras de apoyo. "Estoy aquí. Con ustedes", ha anunciado en sus redes sociales.

Su vuelta se produce después de abandonar el país en diciembre de 2025 para viajar a Oslo con motivo de la entrega del Nobel. Desde entonces, la fundadora de Vente Venezuela había reiterado su intención de regresar.

El gabinete de prensa de Vente Venezuela ha difundido un vídeo en el que se observa a Machado en la iglesia de Santa Rosa de Barquisimeto, según la ubicación facilitada por el partido.

Los fieles que se encontraban en el templo han recibido a la dirigente entre abrazos, mientras ella se mostraba visiblemente emocionada. Algunos asistentes han coreado su nombre y uno de ellos ha exclamado: "¡Aquí está tu gente!".

Edmundo González, candidato opositor en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, ha confirmado también el regreso y lo ha presentado como un momento importante para sus seguidores.

"Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos", ha escrito.

Machado había planteado su retorno tras los terremotos de junio. Sin embargo, a principios de julio, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense indicó a Europa Press que Washington no consideraba oportuno que regresara en aquel momento, al priorizar sus esfuerzos de respuesta a los seísmos.

Su salida de Venezuela estuvo vinculada a la entrega del Nobel de la Paz en Oslo. La opositora no llegó a tiempo a la ceremonia y su hija, Ana Corina Sosa, recogió el galardón en su nombre.

Trump espera que esté "a salvo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado este domingo al regreso de Machado y ha expresado su deseo de que esté protegida.

"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo", ha declarado a periodistas en Washington.

La vuelta de Machado se produce en un escenario marcado por el acercamiento entre Washington y el Gobierno venezolano tras la incursión militar estadounidense del 3 de enero. En aquella operación fue capturado Nicolás Maduro, actualmente juzgado en Nueva York, y murieron más de un centenar de personas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió entonces el poder.

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