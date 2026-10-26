Arabia Saudí ejecuta a un hombre de 29 años por unos delitos cometidos cuando tenía 14

Las autoridades de Arabia Saudí ejecutaron el pasado 17 de octubre a Hassan Zaki al-Faraj, de 29 años, condenado por varios delitos de terrorismo, entre ellos uno que supuestamente había cometido cuando tenía 14 años. Su familia no recibió ningún aviso previo, según los expertos de Naciones Unidas citados por la revista 'People'.

Al-Faraj fue detenido en noviembre de 2017 y pasó seis meses aislado. Según Human Rights Watch (HRW), que ha examinado los documentos del caso, una de las acusaciones se basaba en que, a los 14 años, había mantenido reuniones y trabado amistad con personas detenidas o buscadas por las autoridades saudíes.

La condena a muerte llegó en noviembre de 2022, pese a que su defensa denunció que había sido torturado y obligado a firmar una confesión. HRW sostiene que esa declaración se utilizó para condenarlo y ha cuestionado las garantías del juicio. La organización denuncia que Arabia Saudí recurre a las leyes antiterroristas para silenciar a sus críticos.

Expertos de la ONU han condenado la ejecución y han recordado que el derecho internacional prohíbe aplicar la pena de muerte por delitos cometidos durante la minoría de edad. También han pedido que se entregue el cuerpo a la familia para que pueda someterse a un examen forense independiente, según recoge 'People'.

El caso ya había sido examinado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. En noviembre de 2024, sus expertos concluyeron que Al-Faraj había sido encarcelado de forma arbitraria y vincularon su detención a su participación en protestas contra el trato que recibe la minoría chií en el país.

Human Rights Watch ha alertado de que otros presos condenados por supuestos delitos cometidos cuando eran menores podrían correr la misma suerte. Entre ellos está Yousef al-Manasif, cuya condena a muerte habría sido confirmada por el Tribunal Supremo.

Aunque Arabia Saudí aprobó reformas para limitar la pena de muerte por delitos cometidos antes de los 18 años, HRW advierte de que estas medidas no se aplican a los casos incluidos en la legislación antiterrorista.