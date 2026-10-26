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Tecnología
VÍDEO: 110 robots consiguen un récord Guinness con una coreografía perfectamente coordinada en China
Supone un logro tecnológico alcanzado en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones del Río Amarillo en Jinan.
110 robots humanoides han batido el récord mundial Guinness a la mayor cantidad de robots humanoides bailando de manera simultánea. En el vídeo superior se puede ver parte de la coreografía.
Se trata de un hito tecnológico que se ha alcanzado en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones del Río Amarillo en Jinan, provincia de Shandong.