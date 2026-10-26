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Remontada histórica en Brasil, Lula gana, contra todo pronóstico, las elecciones con el 51,79% de los votos y Bolsonaro no reconoce la victoria

El cántico de muchos de los manifestantes resume el sentir que para ellos significa la victoria de Lula: "Democracia, democracia".

Luiz Inacio Lula da Silva

Remontada histórica en Brasil, Lula gana, contra todo pronóstico, las elecciones con el 51,79% de los votos y Bolsonaro no reconoce la victoria | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Contra todo pronóstico, Luiz Inácio Lula da Silva ha ganado las elecciones presidenciales de Brasil. El ambiente en las calles de São Paulo es de fiesta absoluta con banderas al viento, besos y abrazos que muestran la emoción y la tensión que se ha vivido en esta noche electoral.

Después de perder en la primera vuelta, donde Flávio Bolsonaro, fue el más votado con el 47% de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, ahora Lula se ha impuesto en la segunda vuelta con un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del senador ultraderechista. Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda vuelta a su adversario.

El líder progresista sumó hoy 64,2 millones de papeletas, mejorando también con creces sus resultados de 2022 y este resultado le permite encarar su cuarto mandato, el segundo consecutivo el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad. La victoria de Lula también pone freno al giro a la derecha que experimenta América Latina en los últimos años ayudado por el presidente estadounidense, Donald Trump. "Brasil no acepta ser el patio trasero de nadie", exclamó Lula tras su inesperada victoria.

La victoria, sin embargo, también viene envuelta en cierta polémica ya que el juez del Tribunal Supremo Federal, Cristiano Zanin, decidió ampliar el horario de votación en todo el país durante dos horas debido a los problemas registrados con el transporte público. Nunca antes se había producido una ampliación de este tipo y este es el argumento que esgrime Bolsonaro que no reconoce los resultados de la segunda vuelta de las elecciones y anuncia que solicitará la anulación de los comicios. Al juez en cuestión le ha llamado "exabogado de Lula" y le ha acusado de cambiar "las reglas del juego en medio del juego" y de "atropellar a la justicia electoral especializada". "Esto nunca había ocurrido en la historia de Brasil, hubo una ruptura total de la igualdad entre los brasileños de diversas ciudades y estados", ha reprochado.

Participación récord

Según los datos de la autoridad electoral brasileña, la participación en esta segunda vuelta alcanzó el 80,78%. De los más de 158 millones de ciudadanos convocados a las urnas acudieron 128 millones, situando la abstención en el 19,22%. Las de este fin de semana son las elecciones con mayor movilización desde las del pasado 2006, año en el que la participación fue del 83,25% en la primera vuelta y del 81,01% en la segunda.

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