Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

ISRAEL

Netanyahu recurre a la IA y alerta de un "segundo Holocausto" y un ataque nuclear en Tel Aviv si no es reelegido

La oposición le acusa de recurrir al miedo para mantenerse en el poder, mientras continúa la operación militar israelí en Cisjordania.

Imagen creada con IA para mostrar un ataque nuclear sobre Tel Aviv

Imagen creada con IA para mostrar un ataque nuclear sobre Tel Aviv | @netanyahu

Publicidad

Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Publicado:

Una nube con forma de hongo sobre Tel Aviv y edificios envueltos en una explosión. Es la imagen generada con inteligencia artificial que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha compartido en sus redes sociales en la recta final de la campaña electoral.

El montaje acompaña una advertencia sobre el riesgo de un "segundo Holocausto" si Israel queda en manos de un dirigente incapaz de hacer frente a Irán.

El primer ministro ha vuelto a recurrir este lunes a la inteligencia artificial con un vídeo que representa al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, postrado en una cama de hospital. En la recreación, el personaje afirma que no votaría por Netanyahu y bromea con que otro mandato suyo podría precipitar su muerte.

La oposición denuncia una campaña de miedo

Las imágenes han provocado críticas entre sus rivales. El dirigente opositor Yair Golan ha acusado a Netanyahu y a su entorno de perder el control ante la cercanía de la votación y ha reclamado apartarlo de las redes sociales. También ha prometido sustituir a quienes, a su juicio, están extendiendo el pánico.

Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor y uno de sus principales adversarios, ha calificado el mensaje de Netanyahu de histérico. 'The Times of Israel' destaca, además, la contradicción entre esta advertencia y las anteriores afirmaciones del primer ministro de que los ataques israelíes y estadounidenses habían devastado el programa nuclear iraní.

Los sondeos anticipan una contienda ajustada, sin que ninguno de los bloques tenga asegurada una mayoría parlamentaria. La incertidumbre sobre los pactos posteriores acompaña así a una campaña dominada por la seguridad y el futuro político de Netanyahu.

Desplazamientos y demoliciones en Cisjordania

Mientras, el Ejército israelí mantiene una operación en Cisjordania ocupada tras el ataque del viernes cerca de Hebrón, en el que murieron dos soldados israelíes. Los dos atacantes palestinos también fallecieron por disparos de las tropas.

La intervención incluye detenciones, demoliciones y restricciones de movimiento. Según Associated Press, las órdenes de evacuación obligaron a entre 200 y 300 familias a abandonar Deir Bahha y otros barrios próximos. Los residentes han expresado su incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a sus viviendas, mientras los cierres de accesos dificultan los desplazamientos y la asistencia a citas médicas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Trump alaba el "precioso trasero" de Nicki Minaj en un mitin electoral

Donald Trump junto a Nicki Minaj en un mitin

Publicidad

Mundo

Imagen creada con IA para mostrar un ataque nuclear sobre Tel Aviv

Netanyahu recurre a la IA y alerta de un "segundo Holocausto" y un ataque nuclear en Tel Aviv si no es reelegido

Robots humanoides

VÍDEO: 110 robots consiguen un récord Guinness con una coreografía perfectamente coordinada en China

Meghan Markle asegura que conocía desde 2018 las acusaciones contra su padre por presunta pornografía infantil

La primera esposa del padre de Meghan Markle habría alertado sobre presuntos abusos sexuales a menores

La princesa Mette Marit de Noruega
NORUEGA

Nuevo varapalo para Mette-Marit: demandan a su hermano Espen Høiby por un supuesto fraude

Donald Trump junto a Nicki Minaj en un mitin
Donald Trump

Trump alaba el "precioso trasero" de Nicki Minaj en un mitin electoral

Hassan Zaki al-Faraj, el hombre ejecutado en Arabia Saudí
ARABIA SAUDÍ

Arabia Saudí ejecuta a un hombre de 29 años por unos delitos cometidos cuando tenía 14

El hombre fue condenado a muerte en un juicio en el que su defensa denunció torturas y una confesión forzada.

Imagen del influencer Komanche
Influencer

Muere el influencer Komanche a los 30 años: "El bullying a cualquier escala no es un juego"

Su representante ha confirmado su muerte, pero no ha dado detalles sobre las causas.

Imagen de archivo de un agente de policía en Bélgica

Intenta atracar un supermercado en Bélgica enmascarado con un calzoncillo y huye en coche fúnebre

Lula da Silva

Lula da Silva, primer candidato en Brasil que tras ser derrotado en primera vuelta gana la segunda

Luiz Inacio Lula da Silva

Remontada histórica en Brasil: Lula gana las elecciones con el 51,79% de los votos y Bolsonaro no reconoce la victoria

Publicidad