Netanyahu recurre a la IA y alerta de un "segundo Holocausto" y un ataque nuclear en Tel Aviv si no es reelegido

Una nube con forma de hongo sobre Tel Aviv y edificios envueltos en una explosión. Es la imagen generada con inteligencia artificial que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha compartido en sus redes sociales en la recta final de la campaña electoral.

El montaje acompaña una advertencia sobre el riesgo de un "segundo Holocausto" si Israel queda en manos de un dirigente incapaz de hacer frente a Irán.

El primer ministro ha vuelto a recurrir este lunes a la inteligencia artificial con un vídeo que representa al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, postrado en una cama de hospital. En la recreación, el personaje afirma que no votaría por Netanyahu y bromea con que otro mandato suyo podría precipitar su muerte.

La oposición denuncia una campaña de miedo

Las imágenes han provocado críticas entre sus rivales. El dirigente opositor Yair Golan ha acusado a Netanyahu y a su entorno de perder el control ante la cercanía de la votación y ha reclamado apartarlo de las redes sociales. También ha prometido sustituir a quienes, a su juicio, están extendiendo el pánico.

Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor y uno de sus principales adversarios, ha calificado el mensaje de Netanyahu de histérico. 'The Times of Israel' destaca, además, la contradicción entre esta advertencia y las anteriores afirmaciones del primer ministro de que los ataques israelíes y estadounidenses habían devastado el programa nuclear iraní.

Los sondeos anticipan una contienda ajustada, sin que ninguno de los bloques tenga asegurada una mayoría parlamentaria. La incertidumbre sobre los pactos posteriores acompaña así a una campaña dominada por la seguridad y el futuro político de Netanyahu.

Desplazamientos y demoliciones en Cisjordania

Mientras, el Ejército israelí mantiene una operación en Cisjordania ocupada tras el ataque del viernes cerca de Hebrón, en el que murieron dos soldados israelíes. Los dos atacantes palestinos también fallecieron por disparos de las tropas.

La intervención incluye detenciones, demoliciones y restricciones de movimiento. Según Associated Press, las órdenes de evacuación obligaron a entre 200 y 300 familias a abandonar Deir Bahha y otros barrios próximos. Los residentes han expresado su incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a sus viviendas, mientras los cierres de accesos dificultan los desplazamientos y la asistencia a citas médicas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.