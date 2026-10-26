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Nuevo varapalo para Mette-Marit: demandan a su hermano Espen Høiby por un supuesto fraude

60 antiguos estudiantes reclaman responsabilidades a Espen Høiby y a otro responsable de la academia por la gestión del cierre. Los afectados habían adelantado unos 21.500 euros por persona.

La princesa Mette Marit de Noruega

La princesa Mette Marit de Noruega GTres

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Espen Høiby, hermano de Mette-Marit de Noruega, se enfrenta a una demanda colectiva relacionada con la quiebra de Pilot Flight Academy, una escuela de aviación situada en el aeropuerto noruego de Torp.

Un grupo de sesenta antiguos alumnos ha acudido a los tribunales para reclamar el dinero que pagaron por una formación que no pudieron terminar, según publica 'La Vanguardia'.

El centro cerró a comienzos de año y dejó a 160 aspirantes a piloto sin poder continuar sus estudios. La quiebra también provocó el despido de cuarenta trabajadores. Las cantidades abonadas por adelantado rondaban las 250.000 coronas noruegas por estudiante, unos 21.500 euros.

Los demandantes cuestionan cómo se gestionaron las dificultades económicas de la academia y sostienen que sus responsables retrasaron la declaración de insolvencia pese a conocer la situación de la empresa.

La reclamación, respaldada por el sindicato Parat, también se dirige contra Per Mikael Eriksson, antiguo director general y expresidente del consejo de administración. Los afectados buscan que se determinen las responsabilidades por las pérdidas que sufrieron tras interrumpirse los cursos.

Según recoge 'El Español', el administrador concursal, Kåre Jølberg, trasladó documentación a la policía noruega después de detectar posibles irregularidades societarias y contables. Los denunciantes sostienen que la escuela continuó recibiendo pagos e inscribiendo alumnos cuando su viabilidad ya estaba comprometida.

La Fiscalía estudia si abre diligencias penales, mientras la reclamación particular sigue adelante. Por tanto, las acusaciones sobre una posible actuación fraudulenta todavía deben esclarecerse y no equivalen a una condena contra los demandados.

La representación legal de ambos rechaza la versión de los antiguos estudiantes. Su abogado, Kristoffer Aasebø, considera que ofrece una imagen parcial de lo ocurrido y niega que Høiby formara parte del consejo de administración de la academia o ejerciera como representante ante los alumnos.

Respecto a Eriksson, la defensa sostiene que contaba con compromisos de financiación de los accionistas que finalmente no se cumplieron. Atribuye así el desenlace a la falta de esa aportación económica y rechaza que hubiera intención de defraudar.

Las dificultades del centro ya habían trascendido antes de su cierre. Según recoge Infobae, a finales de 2025 varios medios noruegos informaron de las deudas y los procedimientos de cobro que afectaban a la institución, aunque estaba previsto que las clases comenzaran en enero.

Høiby, de 67 años, ha desarrollado su trayectoria profesional en la aviación. Empezó a trabajar como piloto en 1983 y se incorporó tres años después a Scandinavian Airlines, donde permaneció durante 28 años y ejerció como capitán e instructor.

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