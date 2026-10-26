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Trump alaba el "precioso trasero" de Nicki Minaj en un mitin electoral

El presidente llama la atención sobre el físico de la artista durante un mitin en Michigan, donde la rapera proclama su admiración por él.

Donald Trump junto a Nicki Minaj en un mitin

Trump alaba el "precioso trasero" de Nicki Minaj en un mitin electoral | Antena 3 Noticias

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Sara Díaz
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Donald Trump ha vuelto a protagonizar un momento inesperado durante un mitin electoral en Michigan. El presidente estadounidense interrumpió su discurso para llamar la atención sobre el físico de la rapera Nicki Minaj, presente en el acto, en plena campaña para las elecciones de mitad de mandato.

"Por cierto, vi un trasero precioso antes de Nicki Minaj. Es imposible no verlo. ¡Levántate, Nicki!", comentó Trump ante los asistentes. El mandatario continuó con su intervención y aseguró que esperaba que la cantante no se hubiera sentido ofendida, antes de añadir que la quería mucho y que llevaba tiempo junto a ellos.

La artista respondió con una muestra explícita de apoyo al presidente. "Amamos a Trump, amamos a Trump. Lo amamos", proclamó ante el público. Minaj aseguró sentirse "muy honrada" de trabajar con él y defendió que su regreso a la Casa Blanca había cambiado la energía del país y ofrecía un futuro más prometedor para los estadounidenses y sus hijos.

El episodio se produjo durante un acto de apoyo a Mike Rogers, candidato republicano al Senado por Michigan. El estado es uno de los escenarios de una contienda política especialmente reñida, mientras republicanos y demócratas luchan por hacerse con el control del Congreso en las próximas elecciones de mitad de mandato.

Más allá de la anécdota, el mitin refleja el clima de una campaña en la que cada gesto y cada declaración pueden adquirir una dimensión política. Los resultados de las elecciones serán determinantes para el margen de maniobra de Trump durante la segunda mitad de su mandato.

Mientras tanto, el presidente también ha vuelto a generar polémica en las redes sociales tras publicar un extenso mensaje contra el humorista Bill Maher, que habría batido su récord de longitud en Truth Social, según la base de datos Factbase de Roll Call.

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