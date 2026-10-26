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Intenta atracar un supermercado en Bélgica enmascarado con un calzoncillo y huye en coche fúnebre

El hombre de 36 años asaltó un supermercado en la localidad de Braine-l'Alleud, al sur de Bruselas, armado con la hoja de un cuchillo eléctrico y enmascarado con un calzoncillo. Al fracasar en el robo, huyo del lugar robando un Mercedes perteneciente a una empresa funeraria.

Imagen de archivo de un agente de policía en Bélgica

Imagen de archivo de un agente de policía en Bélgica Europa Press

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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El diario belga 'La Dernière Heure' informa este lunes del caso de un hombre de 36 años que el pasado 13 y el 14 de julio trató de atracar un supermercado en la localidad de Braine-l'Alleud, al sur de Bruselas, enmascarado con un calzoncillo y armado con la hoja de un cuchillo eléctrico para cortar carne, antes de huir en un coche fúnebre robado. Según el citado medio belga, el hombre ha tenido que comparecer ante la justicia por los hechos ocurridos el pasado verano.

Al parecer, el individuo, bajo los efectos del alcohol y los medicamentos, abandonó un hospital y acudió al domicilio de su pareja, con la que tenía prohibido contactar por orden judicial. Tras causar destrozos en la vivienda, encontró un antiguo cuchillo eléctrico, del que extrajo una hoja para utilizarla como arma, y decidió atracar un supermercado cercano. Para evitar ser reconocido, se puso un jersey para ocultar sus tatuajes y se cubrió la cara con unos calzoncillos antes de amenazar con el arma a una cajera de 16 años, a la que advirtió de que sabía dónde vivía y que iría a buscarla.

La adolescente no cedió a las amenazas y el atracador abandonó el establecimiento sin lograr el botín, aunque la joven quedó profundamente traumatizada y todavía necesita medicación para dormir, según el diario belga 'La Dernière Heure'. En mitad de su huida, el hombre de 36 años prendió fuego a parte de su ropa en el vestíbulo de un edificio para eliminar pruebas, lo que provocó una humareda que activó la alarma de incendios y obligó a evacuar a todos los vecinos.

La Fiscalía solicita una pena de 18 meses de prisión

Posteriormente, robó un Mercedes perteneciente a una empresa funeraria y se dirigió a Bruselas, no sin antes utilizar unas tarjetas bancarias que encontró en el vehículo para comprar cigarrillos en dos gasolineras. Una vez en la capital belga, compró cocaína y, cuando regresó al coche fúnebre, fue detenido por la policía.

Tras ser trasladado a comisaría, opuso resistencia a los agentes, que lo redujeron en una intervención en la que sufrió una fractura de pierna. El acusado, actualmente encarcelado, compareció ante el tribunal correccional de Nivelles por una causa que incluye cargos de agresiones, incendio provocado, tentativa de extorsión, tenencia de armas, posesión de cocaína y robo de vehículo. La Fiscalía solicita una pena de 18 meses de prisión y el tribunal dictará sentencia el próximo 17 de noviembre.

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