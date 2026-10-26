Lula da Silva asume su cuarto mandato después de ser el primer candidato que tras ser derrotado en primera vuelta, gana la segunda

Lula da Silva se alza con una victoria doblemente histórica en las elecciones presidenciales de Brasil. A sus caso 81 años el candidato del partido de los Trabajadores ha conseguido el 51,76 % de los votos, frente al 48,24 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro. Es la primera vez en la historia del país que un candidato que pierde en la primera vuelta gana la segunda. Tampoco antes en Brasil un presidente fue elegido en cuatro ocasiones diferentes. Gobernó durante 8 años completos, desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2010 y volvió a asumir el cargo el 1 de enero de 2023. Será el próximo 5 de enero de 2027 cuando Lula da Silva asuma su cuarto mandato.

Bolsonaro no acepta la derrotra

Su rival Flávio Bolsonaro se niega reconocer la derrota: "Solicitaré la anulación de estas elecciones" afirma el candidato del Partido Liberal. "Lo que pasó hoy no fue algo normal, fue inaceptable", afirmó, en rechazo a la decisión de un juez del Supremo Tribunal Federal que extendió la jornada, poco antes del cierre de mesas, por incidentes registrados en varios ciudades en el transporte de ciudadanos.

La victoria de Lula pone freno al giro a la derecha de América Latina en los últimos años. Junto con México son los únicos países donde la izquierda resiste.

Miles de personas celebran la victoria de Lula

En las calles del país miles de personas festejan la histórica victoria de Lula da Silva. Hasta la avenida paulina de Sao Paulo se ha acercado el ganador. Dice que la victoria es de todo el pueblo de Brasil y que han tenido que vencer "la intromisión" del exterior que vino "a través de las plataformas digitales".

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