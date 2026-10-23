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TRÁGICO SUCESO

Un policía mata a tiros a un niño de un año tras abrir fuego contra un coche

En el vehículo implicado viajaban dos mujeres que intentaban escapar y el pequeño, que se encontraba en el interior del coche.

Un policía mata a tiros a un niño de un año tras abrir fuego contra un coche

Un policía mata a tiros a un niño de un año tras abrir fuego contra un coche

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Las autoridades de Misisipi, en Estados Unidos, han publicado un vídeo que muestra el momento en el que un agente de policía dispara contra un vehículo en movimiento y provoca la muerte de un niño de apenas un año. Los hechos ocurrieron en junio, pero las imágenes se han difundido ahora, después de que una investigación oficial concluyera que el agente no había cometido ningún delito.

El menor, identificado como Kohen Wiley, falleció durante una intervención policial relacionada con un presunto robo en una tienda. El sargento Hunter Foster, perteneciente al departamento de policía de Senatobia, acudió al lugar tras recibir el aviso. En el vehículo implicado viajaban dos mujeres que intentaban escapar y el pequeño, que se encontraba en el interior del coche.

El agente pensó que el vehículo podría atropellarlo

Según la versión del agente y de su abogado, Martin Zummach, Foster abrió fuego porque consideró que el vehículo podía atropellarlo. Su defensa sostiene que el policía se vio obligado a disparar, para proteger su propia vida ante el peligro que representaba el automóvil en movimiento.

Sin embargo, la familia del menor cuestiona esta explicación y considera que el uso de la fuerza "fue injustificado". Ben Crump, abogado especializado en derechos civiles que representa a los familiares de Kohen, asegura que las imágenes muestran que el agente no se encontraba en una situación que justificara disparar contra el vehículo. Además, sostiene que el policía efectuó los disparos desde el lado del copiloto.

La Fiscalía General de Misisipi ha anunciado que, tras varios meses de investigación, ha determinado que la actuación del "agente fue apropiada" y que no procede atribuirle responsabilidad penal. Esta conclusión ha generado controversia, especialmente entre los familiares del niño, que consideran que deben aclararse las circunstancias exactas de su muerte.

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