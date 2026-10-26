La primera esposa del padre de Meghan Markle habría alertado sobre presuntos abusos sexuales a menores

La exmujer de Thomas Markle habría dado la voz de alarma. La carta remitida a Scotland Yard con varias acusaciones contra el padre de Meghan Markle habría sido el detonante de una investigación sobre la que la duquesa de Sussex asegura haber recibido información desde sus inicios.

Meghan ha confirmado que había sido informada de "alarmantes alegaciones" y la Policía Metropolitana ha dicho que recibió la carta de la primera mujer de Thomas Markle en 2019, cuando la compartió con la duquesa de Sussex.

Thomas Markle

En cuanto a las acusaciones, en la que habría sido su última residencia en Filipinas, país al que se había trasladado recientemente, se habrían encontrado miles de imágenes de abusos sexuales a menores. Además, algunas de las alegaciones apuntarían a que podría ser un "agresor sexual de la máxima gravedad".

El pasado viernes, Meghan calificó la noticia de "muy angustiosa" en un comunicado y explicó que la policía británica ya le había informado en 2018, tras su boda con el príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III, de la existencia de una carta con acusaciones contra su padre. La duquesa no mantiene contacto con su progenitor desde los meses previos a su enlace, celebrado en 2018, al que él finalmente no asistió.

"Proteger" a sus hijos

Tras años de críticas por haber roto el contacto con su padre, las acusaciones conocidas ahora arrojan una nueva perspectiva sobre la decisión de Meghan Markle, que ha defendido su postura como una forma de "proteger" a sus hijos. La propia duquesa ha expresado su deseo de que, a raíz de estas informaciones, "se pueda comprender" por qué se distanció de él.

Según publicó el diario británico The Sun durante el fin de semana, Meghan habría enviado una carta a su padre en diciembre de 2025, mientras este permanecía hospitalizado en Filipinas tras sufrir la amputación de una pierna. En ella, le habría comunicado que nunca conocería a sus nietos y que aquella sería la última vez que tendría noticias de ella.

Críticas a la Policía

En un comunicado poco habitual emitido este sábado, Scotland Yard ha confirmado que la Policía Metropolitana de Londres recibió en 2019 una carta con varias acusaciones relacionadas con Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex. El cuerpo policial ha explicado que trasladó a la oficina del príncipe Enrique y Meghan la información relativa a las acusaciones sobre hechos ocurridos fuera del Reino Unido, aunque asegura que no compartió la carta con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Por su parte, las autoridades filipinas anunciaron el viernes que están investigando a Markle por las acusaciones de presunta posesión de imágenes de abusos sexuales a menores.