Trump quería que Hillary Clinton y James Comey fueran juzgados

El presidente de EEUU, Donald Trump, quiso que el Departamento de Justicia del país procesara a dos de sus adversarios políticos, la candidata demócrata a las pasadas elecciones presidenciales Hillary Clinton y el antiguo director del FBI, James Comey, según informó el New York Times.

El medio, que cita a "personas conocedoras del asunto", apunta que uno de los abogados de la Casa Blanca, Donald McGahn II, rechazó las peticiones del mandatario y afirmó que él no tenía autoridad para solicitar un proceso judicial aunque sí una investigación, pero que esto último también podía ser concebido como abuso de poder.

Para insistir en su advertencia, McGahn y otros abogados redactaron un documento en el que avisaban de que si pedía a las fuerzas de la ley que investigaran a sus rivales, esto podría tener serias consecuencias, entre ellas un posible proceso de destitución.

El diario apunta que se desconoce si Trump leyó el documento de McGahn o si el mandatario siguió insistiendo en procesar judicialmente a sus rivales. Sin embargo, el NYT sí que asegura que el presidente ha seguido debatiendo el asunto de manera privada, e incluso ha planteado la posibilidad de nombrar a otro consejero especial para investigar tanto a Clinton como a Comey, según dijeron al New York Times dos personas que han hablado con Trump sobre ello.

Una de ellas afirma que Trump se ha mostrado decepcionado con el actual director del FBI, Christopher Wray, a quien ha descrito como débil por no tratar de investigar a Clinton de una forma más agresiva. La Casa Blanca no ha querido pronunciarse sobre las informaciones vertidas por el medio estadounidense, mientras que el FBI no quiso comentar sobre las críticas de Trump contra Wray, a quien el presidente nombró después de destituir a Comey.

Por su parte, McGhan dijo que no hablaría sobre sus consejos legales al mandatario estadounidense por el acuerdo de confidencialidad al que está obligado como abogado, pero señaló que él no es conocedor de que Trump haya pedido un proceso judicial contra Clinton o Comey.