Trump carga contra Meloni y cuestiona su papel ante Irán: "Es ella la que es inaceptable"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido su discurso contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una entrevista concedida al diario Corriere della Sera. El dirigente estadounidense responde así a las declaraciones previas de Meloni, quien había calificado de "inaceptables" sus críticas al papa León XIV.

Lejos de rebajar la tensión, Trump ha invertido el argumento y ha señalado directamente a la mandataria italiana: "Es ella la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría por los aires a Italia en dos minutos si tuviera la posibilidad". La conversación, realizada por teléfono y con una duración breve, se centra en el papel de Europa ante el conflicto con Irán.

Críticas al papa y al papel de Italia

Durante la entrevista, el presidente estadounidense también vuelve a referirse al papa León XIV, a quien ya había cuestionado previamente. En esta ocasión insiste en su posición: "No entiende, y no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando. No entiende que en Irán mataron a 42.000 manifestantes el mes pasado".

Trump sostiene además que la respuesta italiana ante la crisis internacional no se corresponde con sus expectativas. Según afirma, Meloni pretende que "Estados Unidos haga el trabajo por ella", en referencia a la gestión del conflicto y a la seguridad en la región.

Distancia política y reproches a Europa

El mandatario estadounidense asegura que la relación entre ambos dirigentes se ha deteriorado. "Ya no es la misma persona, e Italia no será el mismo país. La inmigración está matando a Italia y a toda Europa", declara, al tiempo que confirma que no mantiene contacto reciente con la líder italiana.

En la misma línea, critica la postura de Italia dentro de la OTAN y su implicación en cuestiones estratégicas. "No quiere ayudarnos con la OTAN, no quiere ayudarnos a deshacernos del arma nuclear. Es muy diferente de lo que pensaba", afirma. También subraya que el país europeo no quiere implicarse en el conflicto pese a su dependencia energética.

Trump amplía sus críticas al conjunto del continente, al que acusa de falta de iniciativa. "Pagan los costes de energía más altos del mundo y ni siquiera están dispuestos a luchar por el estrecho de Ormuz, de donde la reciben. Dependen de Donald Trump para que lo mantenga abierto", sostiene.

El presidente añade que solicitó el envío de recursos navales sin obtener respuesta positiva. "He pedido enviar todo lo que quieran, pero no quieren porque la OTAN es un tigre de papel", concluye.

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