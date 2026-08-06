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Disfrazado de la Muerte y con una guadaña: así sembró el miedo desde el tejado de un hospital antes de ser detenido

El joven permaneció sobre el edificio con una guadaña mientras observaba a pacientes y sanitarios, lo que obligó a movilizar a la Policía y a los bomberos.

Disfraz de la Muerte

Disfraz de la Muerte Pixabay

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Un hombre de 26 años ha sido sancionado en Reino Unido después de protagonizar un incidente en un hospital de Gales al subirse al tejado del edificio disfrazado de la Muerte y portar lo que parecía ser una guadaña. Su comportamiento provocó momentos de tensión entre pacientes y personal sanitario, que alertaron a los servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de junio en el hospital Ysbyty Glan Clwyd. El joven, identificado como Leon Gillespie, permaneció sobre la cubierta del centro sanitario vestido como la conocida figura de la Parca mientras observaba fijamente a quienes se encontraban en el recinto.

Amplio despliegue de emergencia

Según publica el diario The Sun, la escena obligó a movilizar cuatro patrullas de la Policía y varios camiones de bomberos para conseguir que el hombre abandonara el tejado. Gillespie, además, se negó inicialmente a marcharse cuando los agentes le ordenaron desalojar la zona, manteniendo su actitud hasta la intervención policial.

La Justicia le ha impuesto una multa de 200 libras esterlinas, unos 233 euros, tras considerarlo responsable de provocar alteraciones del orden público y molestias tanto a los trabajadores del hospital como a los pacientes, sin que existiera una justificación para su comportamiento.

Otros antecedentes reconocidos

Durante el procedimiento, el propio Gillespie admitió también haber cometido varios hurtos meses antes. Reconoció que en marzo sustrajo productos valorados entre 30 y 40 libras, entre ellos comida y arena para gatos, en un establecimiento de Pets at Home. Asimismo, confesó otro robo de alimentos y bebidas en un supermercado Sainsbury's durante el mes de mayo.

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