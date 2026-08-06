Japón alerta del lanzamiento de un posible misil balístico desde Corea del Norte

El Ministerio de Defensa japonés alertó este jueves del lanzamiento de lo que podría ser un misil balístico desde Corea del Norte, en lo que sería el sexto incidente de este tipo en lo que va de año.

"Se ha lanzado desde Corea del Norte lo que podría ser un misil balístico. Informaremos tan pronto como haya más noticias", detalló el ministerio en la red social X.

El Ejército surcoreano dijo por su parte que Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas, recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

No se han registrado impactos

Las autoridades japonesas dijeron que no se registraron impactos en los alrededores del archipiélago tras el incidente.

En abril, Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, días después de una prueba similar, en lo que fue interpretado como una demostración de fuerza previa a la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín.

Además, el líder norcoreano, Kim Jong-Un, supervisó a comienzos de julio una prueba con un misil de crucero disparado desde un navío de guerra, el Kang Kon, tras afirmar que Pionyang planea construir al menos dos destructores de 5.000 toneladas o más cada año y equiparlos con armamento nuclear.

El lanzamiento de este jueves se produce mientras Japón conmemora el 81 aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima.

Corea del Norte advierte a Japón

Corea del Norte ha lanzado una dura advertencia a Japón tras la reciente prueba de misiles de crucero de largo alcance Tomahawk por parte de Tokio. El régimen de Pionyang aseguró que continuará expandiendo sus capacidades bélicas para contrarrestar el rearme de su vecino insular.

La advertencia de Kim Yo Jong: "Japón vuelve a ser un Estado de guerra". Las declaraciones fueron difundidas mediante un comunicado emitido por Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, a través de la agencia estatal KCNA.